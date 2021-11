Digi HR 2021: Το συνέδριο για τις ψηφιακές τεχνολογίες και πόσο αυτές διαμορφώνουν την έννοια της εργασίας σήμερα

Διανύουμε μια περίοδο που η ίδια η έννοια της εργασίας αναδιαμορφώνεται. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί, είναι αν η πανδημία δημιούργησε μια προσωρινή αναστάτωση ή μια χρόνια κατάσταση.

Με σύνθημα τη φράση "Technology is the new work environment", το Digi HR 2021 έρχεται την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στις οθόνες σας με διεθνούς φήμης ομιλητές και ελληνικά case studies από επιχειρήσεις που υλοποίησαν επιτυχώς την ψηφιοποίηση των HR τμημάτων τους.

Η τεχνολογία δεν είναι πλέον ένα εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην εργασία, αλλά ένα νέο γονίδιο στο DNA των οργανισμών, το οποίο μάλιστα θα μπορούσε να δώσει νέους φαινότυπους εργασίας. Ο συνδυασμός ανθρώπων και ευφυών μηχανών, ανάλογα με το είδος της εργασίας, θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικές ισορροπίες και να αναδιαμορφώσει τα θεμέλια της έννοιας της εργασίας.

Στην παρούσα φάση, το συνέδριο βρίσκεται στην αιχμή της επικαιρότητας. Τα πράγματα γύρω μας, αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς που επιβάλλουν αξιοποίηση τεχνολογιών, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμα στο στάδιο του πειραματισμού. Ένα παράδειγμα είναι οι τεχνολογίες τηλεδιασκέψεων, οι οποίες ποτέ πριν στο παρελθόν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί από ένα τόσο μεγάλο ποσοστό εργαζομένων.

Επομένως, θα έχουμε ένα συνέδριο με πολύ “φρέσκα” insights, τεχνολογικά εργαλεία, καλές πρακτικές και προβληματισμούς. Ακόμα και θεμελιώδη δεδομένα προηγουμένων συνεδρίων αλλάζουν, όπως η στρατηγική και η πολιτική υλοποίησής της.

Για όλα τα παραπάνω, οι ομιλητές του συνεδρίου θα πάρουν θέση και θα προσπαθήσουν κυρίως να προβλέψουν επιτυχημένες λύσεις. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα χρειαστεί να αναρωτηθούμε, αν οι επερχόμενες αλλαγές συμβαδίζουν με το υπάρχον ηθικό θεμέλιο της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του συνεδρίου: www.digihr.gr/

