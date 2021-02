Η Apple μπορεί να "εξαφανίσει" 86 δισεκατομμύρια δολάρια της Facebook

Η Apple ενημέρωσε πως πολύ σύντομα οι χρήστες των iPhones θα μπορούν να επιλέγουν αν θα παραχωρούν ή όχι στο Facebook το δικαίωμα να 'παρακολουθεί' όσα κάνουν και να συλλέγει πληροφορίες, κατά τη χρήση της εφαρμογής από το smart phone. Βασικά, αυτό θα ισχύει για όλα τα apps -πρόσφατα η Apple 'έπιασε' το TikTok να 'κατασκοπεύει' εκατομμύρια χρήστες iPhones και τελευταία 'συνέλαβε' και το Snapchat.

Το Facebook ήταν αυτό που εξέφρασε τις ενστάσεις του, γιατί είχε 86 δισεκατομμύρια λόγους.

Το κύριο επιχείρημα της Facebook Inc θέλει να καταστρέφονται οι μικρές επιχειρήσεις. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η τελευταία 'μάχη' μεταξύ των δυο τιτάνων της Silicon Valley, για την οποία ενημέρωσε από το Σάββατο 13/2 τους αναγνώστες του News 24/7 o Θόδωρης Μπλίκας. Αμφότεροι επιμένουν πως όλα γίνονται για το καλό μας. Να δούμε και τι γίνεται πραγματικά.

Είναι δεδομένο πως το Facebook εκμεταλλεύεται τα δεδομένα τουλάχιστον 700.000.000 φυσικών προσώπων (1.69 δισεκατομμύρια λογαριασμών). Ενδεικτικά να σου πω ότι έχει διαμορφώσει πάνω από 5000 κατηγορίες χαρακτηριστικών, για να μη περνά τίποτα από όσα κάνεις, απαρατήρητο. Για την ακρίβεια, ανεκμετάλλευτο. Θα έχεις υπ' όψιν σου πως ό,τι κάνεις στο διαδίκτυο 'καταγράφεται' (digital footprint) και χρησιμοποιείται. Διαδικασία που είναι γνωστή σε όλες τις εφαρμογές ως 'προσωποποιημένη διαφήμιση'. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να αναζητήσεις ένα ζευγάρι παπούτσια στο Google και ξαφνικά εμφανίζονται διαφημίσεις με παπούτσια σε όλα τα social networks που χρησιμοποιείς -και ανήκουν στη Facebook. Οι εν λόγω τεχνολογικοί κολοσσοί συνεργάζονται από το 2018, στην ανταλλαγή διαφημίσεων -και όχι μόνο.

Αν δεν έχεις δει το 'Social Dilemma' στο Netflix, μάλλον ήλθε η ώρα.

H νέα πολιτική της Apple απειλεί τα έσοδα της Facebook από τη διαφήμιση

Στο ετήσιο συνέδριο European Computers, Privacy & Data Protection που έγινε πριν δυο εβδομάδες ο CEO της Apple, Tim Cook επιτέθηκε στη ψηφιακή βιομηχανία διαφημίσεων. Μολονότι δεν είπε το όνομα 'Facebook' το φωτογράφισε με τους πιθανούς τρόπους. Είχε προηγηθεί επίθεση της Facebook Inc στις νέες ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικότητας που ανακοίνωσε η Apple και αφορούν το iOS 14.5 και τις εφαρμογές που προσφέρει στις συσκευές της.

Τα apps που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν ('υπάρχουν') με την Apple θα οφείλουν στο εξής να ενημερώνουν για τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουν, το πώς το κάνουν και γιατί το κάνουν, όπως και ποιοι άλλοι θα κάνουν χρήση. Ακολούθως η εταιρία θα ενημερώνει σχετικά, τους χρήστες των apps, οι οποίοι πια, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν ή όχι. Σε περίπτωση που αρνηθούν, δεν θα αλλάξει κάτι ως προς τη χρήση της εφαρμογής, αλλά η Apple θα κάνει αδύνατη για το όποιο app τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών.

Μεταξύ των apps που 'πιάνει' η νέα πολιτική είναι και αυτές της Facebook Inc -όπως και του Instagram, του Whatsapp, του Giphy κλπ. Το Whatsapp χρειάστηκε να ξαναφτιάξει τις πολιτικές ιδιωτικότητας, μετά την ειδοποίηση για ενδεχόμενη χρήση στοιχείων των χρηστών από τη Facebook Inc. Προφανώς όλοι φοβήθηκαν πως θα παρακολουθηθούν οι συνομιλίες και προτίμησαν άλλες εφαρμογές, με κρυπτογράφηση.

H ειδοποίηση της Apple για το Facebook. APPLE

Για όλα αυτά, το Facebook σχολίασε πως “oι προτροπές αυτές δεν θα παρέχουν περιεχόμενο, σχετικό με τους τρόπους που οι χρήστες των iPhone μπορούν να επωφεληθούν από τις προσωποποιημένες διαφημίσεις. Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να λαμβάνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις, δείχνουμε επίσης μια δική μας οθόνη, μαζί με εκείνη της Apple. Θα προσφέρει πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε την προσωποποιημένη διαφήμιση, με στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις και δωρεάν χρήση των εφαρμογών”. Αυτό που δεν είπε ήταν πως το iOS 14.5 θα περιορίσει τη δυνατότητα που έχει να 'στοχεύει' διαφημίσεις

Δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά όλα γίνονται για το δικό μας καλό -λένε. Τώρα, ας δούμε κάποιους αριθμούς. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, στη σύσκεψη για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2020, ο Mark Zuckerberg χαρακτήρισε την Apple ως έναν εκ των κύριων ανταγωνιστών της Facebook.

Fact: το τρίμηνο του 2020 που ολοκληρώθηκε στις 31/12 το Facebook είχε για έσοδα 28.070.000.000 δολάρια και 1.72 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες (δηλαδή, όσοι επισκέπτονταν κάθε μέρα ένα από τα 'προϊόντα' του Facebook). Οι μικρές επιχειρήσεις που το έχουν προτιμήσει είναι περισσότερες από 80 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρεται από τις targeted ads η εταιρία κέρδισε το 2020 το ποσό των 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ποσό κατά 156% μεγαλύτερο από το 2019. Τα 10.14 δολάρια που εισέπραξε από κάθε ενεργό χρήστη, στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 ήταν τα περισσότερα που έχει πάρει από το πρώτο τρίμηνο του 2017 μέχρι σήμερα, όπως μπορείς να δεις και στο γράφημα του CNBC.

Tα χρήματα που κερδίσει η Facebook, κατά μέσο όρο, από κάθε χρήστη δείχνουν το 'ευεργετικό' της πανδημίας στην αύξηση όλων των αριθμών που αφορούν τον τεχνολογικό κολοσσό. CNBC

Προφανώς και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κοντράρονται οι Facebook και Apple. Υπάρχει πλούσια ιστορία, από το 2014 και εντεύθεν. Θα τη δούμε με τη βοήθεια του Money Control. Πάντα είχε στο επίκεντρο τα στοιχεία μας, τα οποία δεδομένα χρησιμοποιούν όλοι -και αν αλλάζει κάτι είναι ο τρόπος και το πόσο απροκάλυπτα ή όχι γίνεται.

✍ Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Cook το 2014, σε ερώτηση για την ιδιωτικότητα είχε καταγγείλει όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα που αντιμετωπίζουν τον πελάτη ως προϊόν. Είχε πει χαρακτηριστικά πως “αν βγάζουν χρήματα κυρίως από τη συλλογή τόνων προσωπικών πληροφοριών, πιστεύω πως έχετε το δικαίωμα να νιώθετε ανησυχία. Όπως και πρέπει να καταλάβετε πραγματικά τι συμβαίνει με αυτές τις πληροφορίες”.

Σημείωση: μια εβδομάδα νωρίτερα είχε προκληθεί χάος, με τη διαρροή φωτογραφιών γυναικών celebrities παγκοσμίου βεληνεκούς, από ιδιωτικές τους στιγμές, μετά το 'χακάρισμα' του iCloud. Που ανήκει στην Apple.

✍ Λίγους μήνες μετά την επίθεση του CEO της Apple, ο Zuckerberg είχε πει ως 'εξώφυλλο' του 'Time' πως “η απογοήτευση που νιώθω έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δείχνουν να εξισώνουν την επιχείρηση των διαφημίσεων με το να είμαστε εναρμονισμένοι με τους πελάτες μας. Στο μυαλό μου αυτό είναι το πιο γελοίο concept. Δηλαδή, επειδή πληρώνετε την Apple πιστεύετε πως είστε σε πλήρη αρμονία μαζί της; Αν συνέβαινε αυτό, τα προϊόντα της θα ήταν πολύ πιο φθηνά”.

✍ Τέσσερα χρόνια αργότερα (2018) ξέσπασε το σκάνδαλο μαζικής χειραγώγησης, ευρύτερα γνωστό ως σκάνδαλο της Cambridge Analytica, που ήταν βρετανική εταιρία συμβούλων πολιτικών. Ένας whistle-blower αποκάλυψε πως εταιρία analytics είχε συγκεντρώσει πληροφορίες από 50 εκατομμύρια χρήστες του Facebook, χωρίς τη συγκατάθεση τους, για να τα χρησιμοποιήσει για πολιτικές διαφημίσεις. Επιβεβαιώθηκε πως η παράνομη χρήση δεδομένων είχε ως στόχο την εκλογή του Donald Trump, με στενό συνεργάτη του να είναι μεταξύ των υπευθύνων του προγράμματος συγκέντρωσης στοιχείων. Ο Zuckerberg δήλωνε σοκαρισμένος και πως εξαπατήθηκε. Το δεδομένο ήταν πως είχε γίνει παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και τον ανταγωνισμό.

Fact: τα στοιχεία συγκέντρωση καθηγητής ψυχολογίας (Aleksandr Kogan), ο οποίος είχε δημιουργήσει ειδική εφαρμογή (This Is Your Digital Life) που 'κατέβασαν' 270.000 άνθρωποι. Μετά παραχώρησε (με το αζημίωτο) τα ευρήματα του στην Cambridge Analytica. Η ίδια σχέση είχε επιρροή και στο Brexit.

✍ Η υποκλοπή είχε καταδικαστεί από όλον τον πλανήτη, ο εισαγγελέας της Washington άσκησε δίωξη στον κολοσσό, ενώ κοινοβουλευτική επιτροπή της Μεγάλης Βρετανίας κάλεσε τον Zuckerberg να εμφανιστεί ενώπιον της και να δώσει εξηγήσεις στη Γερουσία. Η Facebook Inc πλήρωσε πρόστιμο 5.000.000.000 δολαρίων στο πλαίσιο διακανονισμού που έκανε με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και υποχρεώθηκε να συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή προσωπικών δεδομένων “που θα αφαιρεί τον απεριόριστο έλεγχο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή των χρηστών”. Δηλαδή, τον Zuckerberg. H Cambridge Analytica κήρυξε πτώχευση το Μάιο του 2018, ο Zuckerberg απολογήθηκε

Σημείωση: το σκάνδαλο αυτό στοίχισε στη Facebook 109 δισεκατομμύρια δολάρια και στον ιδρυτή της 14.5 δισεκατομμύρια, από την προσωπική του περιουσία. H αντεπίθεση έγινε εν καιρώ πανδημίας.

✍ Είχαν ρωτήσει τον CEO της Apple τι θα έκανε αν ήταν στη θέση του Zuckerberg, στο ετήσιο European Computers, Privacy & Data Protection του 2018. Απάντησε πως η Facebook θα έπρεπε να 'χει θέσει η ίδια περιορισμούς στον εαυτό της, αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες και επανέλαβε πως η εν λόγω εταιρία αντιμετωπίζει τους πελάτες της ως 'προϊόντα'. Δεσμεύτηκε δε, ότι η Apple θα συνεχίσει να σέβεται την ιδιωτικότητα “με την αλήθεια να είναι πως θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα χρήματα, αν 'εξαργυρώναμε' τους πελάτες μας -αν γίνονταν αυτοί τα προϊόντα μας. Αλλά επιλέξαμε να μη το κάνουμε αυτό”.

"Κάθε μέρα, δισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν χέρια και λαμβάνονται αναρίθμητες αποφάσεις, βάσει των likes μας και όσων δεν μας αρέσουν, των φίλων και των οικογενειών, των σχέσεων και των συζητήσεων. Των ευχών και των φόβων μας. Των ελπίδων και των ονείρων μας. Αυτά τα data συλλέγονται προσεκτικά, 'συναρμολογούνται', γίνονται εμπόρευμα και πωλούνται". Tim Cook.

Ο Zuckerberg απαίτησε από τους υπαλλήλους του να χρησιμοποιούν μόνο Android

✍ Η απάντηση του Zuckerberg ήταν πως “δεν βλέπουμε τον κόσμο ως σήμα του δολαρίου. Βρίσκω το επιχείρημα 'εάν δεν πληρώνεις, δεν μπορούμε να νοιαζόμαστε για εσένα', εξαιρετικά επιπόλαιο. Και μη εναρμονισμένο με την αλήθεια”. Λίγο αργότερα oι New York Times αποκάλυψαν πως είχε απαιτήσει από τους υπαλλήλους του να κάνουν χρήση μόνο Android. Η Facebook δεν αρνήθηκε την πληροφορία, εξηγώντας πως “ο Tim Cook κριτικάρει διαρκώς το επιχειρηματικό μοντέλο και ο Mark διαφωνεί κάθετα. Ενθαρρύνουμε εδώ και καιρό τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη να χρησιμοποιούν Android, γιατί είναι το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα στον κόσμο”.

✍ Πριν 'βγει' το 2018 η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι ο Zuckerberg πει και τη φράση “πρέπει να προκαλέσουμε πόνο στην Apple”, ως αντίποινα για τα σχόλια του Cook. Δυο χρόνια μετά άσκησε δριμεία κριτική στον ανταγωνιστή, σε ευρεία σύσκεψη των ιθυνόντων της Facebook Inc. Σύμφωνα με το Buzzfeed, είχε πει πως “η Apple έχει μια μοναδική αγχόνη, ως φύλακας όσων 'μπαίνουν' στα τηλέφωνα”. Είχε προσθέσει ότι τα χρήματα για το App Store είναι 'ενοίκιο μονοπωλίου', όπως και ότι η εταιρία μπλοκάρει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, προκειμένου να τίθενται στο προσκήνιο οι δικές της εφαρμογές.

Fact: Την ίδια χρονιά (2020) η Apple μπλόκαρε ένα update της Facebook στα iOS.

H Apple μπλόκαρε update του Facebook με μια πληροφορία που δεν άρεσε

✍ To 2020 η Facebook πρόσθεσε στις υπηρεσίες της τη δυνατότητα των χρηστών να αγοράζουν εισιτήρια για events, μέσα από το app. Όποιος το 'κατέβαζε', διάβαζε πως το 30% του ποσού θα πήγαινε στην Apple. Η τελευταία προχώρησε σε μπλοκάρισμα, με επιχείρημα το 'παρέχει άσχετες πληροφορίες στους χρήστες'. Μετά ανάγκασε τη Facebook να αλλάξει το update και εκείνη ξεκαθάρισε ότι “τώρα, περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να έχουμε την option να βοηθάμε τον κόσμο να καταλάβει πού πηγαίνουν τα χρήματα, τα οποία προορίζονταν για τις μικρές επιχειρήσεις. Δυστυχώς η Apple απέρριψε την ειδοποίηση διαφάνειας που περιλάβαμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά για να κάνουμε την πληροφορία διαθέσιμη, μέσα στην εμπειρία της εφαρμογής”.

Σημείωση: Η Facebook είχε ενημερώσει τον περασμένο Αύγουστο πως είχε καταθέσει στην Apple δυο προτάσεις: η μία ήταν να μειώσει το φόρο του App Store κατά 30% ή να προσφέρει στις εταιρίες πληρωμένη εκδοχή που θα βοηθούσε τις μικρές υπηρεσίες (εν προκειμένω Facebook Pay), ώστε να 'απορροφήσουν' το κόστος. Η Apple απέρριψε και τις δύο.

✍ Η Αpple μπλόκαρε και updates της Epic Games και του Spotify, που περιλάμβαναν εξηγήσεις για τα ποσά που αφορούσαν οι εφαρμογές -και φαινόταν πως επιτρεπόταν στην Apple να 'φουσκώσει' το ποσό, συγκριτικά με αυτό που υπήρχε στις δικές τους ανταγωνιστικές εφαρμογές.

✍ H Facebook είχε φτιάξει app (Facebook Research) που έδινε 20 δολάρια το μήνα σε όποιο χρήστη ηλικίας 13 έως 25 χρόνων επέτρεπε στην εφαρμογεί να παρακολουθεί την καθημερινή οnline δραστηριότητα. Όταν έμαθε η Apple τα καθέκαστα (με τρία χρόνια καθυστέρηση, αφού η Facebook είχε κάνει τα δέοντα, προκειμένου να κρύψει την εμπλοκή της), έγινε έξαλλη, καθώς απαγορεύει στους developers να εγκαθιστούν εταιρικά πιστοποιητικά στα τηλέφωνα των πελατών της.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στα iOS 14.5 και τη δυνατότητα των χρηστών iPhone να επιλέγουν αν παραχωρούν στην όποια εφαρμογή τα στοιχεία τους ή όχι, με τη Facebook να δημοσιεύει διαφημίσεις σε εφημερίδες, για να ενημερώσει πως “αυτή η κίνηση θα κάνει ζημιά στις μικρές επιχειρήσεις, που θα δυσκολεύονται πια, να βρουν νέους πελάτες”. Η Apple επιμένει ότι “θα κάνουμε ό,τι συμφέρει τους χρήστες μας”.

Το be continued

Ο Θόδωρος Μπλίκας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA, Certified DPO

