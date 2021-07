TikTok: Απίστευτη μίμηση της Ρέιτσελ από σωσία της Τζένιφερ Άνιστον

Η Λίσα Τρανέλ, γνωστή ως σωσίας της Τζένιφερ Άνιστον, προκάλεσε χαμό στα social media μετά το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο μιμείται την "Ρέιτσελ Γκριν" από τη γνωστή σειρά "Τα Φιλαράκια".

Στο βίντεο, η Λίσα φαίνεται να παριστάνει την Ρέιτσελ Γκριν, ενώ όμως ακούγεται ένα απόσπασμα από το επεισόδιο της σειράς "The One Where Chandler Can't Remember Who Sister".

Σύμφωνα με το metro, η Λίζα Τρανέλ ερμηνεύει τις γραμμές της Τζένιφερ Άνιστον στο εστιατόριο που δούλευε η Monica Gellar (δηλαδή η Courteney Cox).

"Θέλω να παραιτηθώ, αλλά μετά σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω υπομονή. Μετά, σκέφτομαι γιατί θα πρέπει κάποιος να μείνει σε μία τόσο ταπεινωτική δουλειά απλά επειδή σχετίζεται ελάχιστα με το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει;" ακούγεται να λέει η ηθοποιός ως Ρέιτσελ Γκριν.

Το βίντεο της Τρανέλ έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 534.000 likes και 9.800 σχόλια.

