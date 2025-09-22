Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκλόνισε τους πάντες ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο

Το μήνυμα που έστειλε κατά τη διάρκεια της βράβευσής του στον ΠΣΑΠΠ ο πιτσιρικάς Μιχαήλ Πάνος, που νίκησε τον καρκίνο.

Η 44η γιορτή των βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών – Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) ξεκίνησε με τον πιο όμορφο τρόπο και την ξεχωριστή βράβευση του μικρού φίλου της ΑΕΚ, Μιχαήλ Πάνου.

Ο Μιχαήλ Πάνος ήταν ο πιτσιρικάς που ζήτησε τις φανέλες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρο Πήλιο στην “OPAP Arena”, σε περσινό παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Τότε, είχε κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο με ένα πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος τον είχαν αγκαλιάσει και του είχαν προσφέρει τις φανέλες τους.

Σήμερα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Μπαντής, κάλεσε στο βάθρο τον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος λύγισε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, κατά την οποία έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα.

«Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη» είπε ο μικρός φίλαθλος της ΑΕΚ.

Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ξέσπασε σε κλάματα, και έκανε όσους ήταν στην αίθουσα της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση να σηκωθούν όρθιοι και να χειροκροτήσουν έναν μαχητή της ζωής.

