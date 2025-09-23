Αδυνάτισμα: Πότε έρχονται τα χάπια που αντικαθιστούν τις ενέσεις

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να διαθέσουν στην αγορά χάπια αντί για ενέσεις για την απώλεια βάρους.

Οι παρασκευάστριες φαρμακοβιομηχανίες των νεότερων φαρμάκων για το αδυνάτισμα και τον διαβήτη, που ανήκουν στην κατηγορία GLP-1, μεταξύ των οποίων η Novo Nordisk και η Eli Lilly, βρίσκονται αρκετά κοντά στη διάθεση στην αγορά χαπιών που λαμβάνονται καθημερινά και βοηθήσουν στην απώλεια βάρους.

Τα χάπια αυτά αναμένεται σύντομα να αντικαταστήσουν τις εβδομαδιαίες ενέσεις.

Τα χάπια έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν αν κάνουν ενέσεις, ακόμα και αν γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να πονέσουν.

Είναι πιο εύκολα στη μεταφορά, καθώς δεν είναι τόσο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες.

Είναι πιο εύκολα στην αποθήκευση στα φαρμακεία, άρα ενδεχομένως να είναι και αρκετά οικονομικότερα.

«Πολλοί ασθενείς έχουν δοκιμάσει διαφορετικά φάρμακα που είτε δεν είχαν αποτελεσματικότητα, είτε είχαν παρενέργειες και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι νέο», δήλωσε ο Δρ Σκοτ Άιζακς, ειδικός στην Ιατρική της Παχυσαρκίας από την Ατλάντα και πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Κλινικής Ενδοκρινολογίας.

«Το να έχουν μια άλλη επιλογή για να στραφούν, νομίζω ότι θα είναι ελκυστικό για πολλούς», συμπληρώνει ο ίδιος.

Νεότερα χάπια για το αδυνάτισμα: Το χρονοδιάγραμμα της εμπορικής διάθεσης

Το χάπι της Novo Nordisk με δραστική ουσία τη σεμαγλουτίδη, που έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και για την απώλεια βάρους, αναμένεται να είναι το πρώτο από του στόματος χορηγούμενο GLP-1 που θα εγκριθεί ειδικά για την απώλεια βάρους.

Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και η απόφαση αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, θέτοντας σε εφαρμογή μια πιθανή κυκλοφορία μέχρι τις αρχές του 2026 στις ΗΠΑ και ίσως το δεύτερο εξάμηνο στην Ευρώπη.

Η Eli Lilly, από την πλευρά, φέρεται να έχει έναν άσο στο μανίκι, καθώς μπαίνει σε αυτή την αγορά με μία νέα δραστική ουσία, την ορφοργλιπρόνη, η οποία έχει διαφορετική δράση από την τιρζεπατίδη. Η ορφοργλιπρόνη ανήκει, επίσης, στην κατηγορία GLP-1, η οποία μιμείται μια ορμόνη του εντέρου που βοηθά στην καταστολή της όρεξης.

Αλλά δεν μιμείται επίσης και μια δεύτερη ορμόνη του εντέρου, όπως κάνει η τιρζεπατίδη, γεγονός που πιθανότατα εξηγεί γιατί οι μελέτες δείχνουν μέχρι στιγμή ότι ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το ενέσιμο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για έγκριση από τον FDA μέχρι το τέλος του έτους, προετοιμάζοντας την πιθανή κυκλοφορία κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 2026.

Άλλες εταιρείες, όπως η AstraZeneca και η Structure Therapeutics, αναπτύσσουν χάπια που θα μπορούσαν να φθάσουν σε λίγα χρόνια, εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς.

Τι παρενέργειες θα έχουν τα νεότερα χάπια για το αδυνάτισμα

Σε όλες τις περιπτώσεις τα χάπια μπορεί να έχουν παρενέργειες που σχετίζονται με το έντερο, όπως η ναυτία, σε περισσότερους ασθενείς σε σύγκριση με τα ενέσιμα.

Γιατροί και αναλυτές αναφέρουν ότι τα χάπια μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για άτομα που πρέπει να χάσουν μια πιο μέτρια ποσότητα βάρους, ενώ άτομα με σοβαρή παχυσαρκία μπορεί να πρέπει να παραμείνουν στα ενέσιμα.

Ακόμη και με τους περιορισμούς τους, η αγορά για τα χάπια απώλειας βάρους GLP-1 θα μπορούσε να είναι μεγάλη.

Θα μπορούσαν τελικά να αποτελέσουν περίπου το 25% της συνολικής αγοράς, εκτιμά ο David Risinger, αναλυτής της Leerink Partners, η οποία επικεντρώνεται στην επενδυτική τραπεζική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

«Εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πωλήσεις mega-blockbuster, επειδή η ζήτηση των καταναλωτών για χάπια παχυσαρκίας από το στόμα θα είναι τεράστια», δήλωσε ο Risinger.

Οι έρευνές του δείχνουν ότι οι γιατροί γενικά θεωρούν τα ενέσιμα φάρμακα ως πιο αποτελεσματικά και δεν βλέπουν φλέγοντα ζήτηση από τους ασθενείς για χάπια. Αλλά αν τα χάπια είναι οικονομικότερα, θα μπορούσε να βοηθήσει τις πωλήσεις τους.

Πάντως, μέχρι σήμερα, η Lilly και η Novo Nordisk δεν έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένα σχέδια τιμολόγησης για τα χάπια τους, αλλά ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι η τιμή τους θα είναι μειωμένη σε σχέση με τα ενέσιμα.