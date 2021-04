Ανοίγει το λιανεμπόριο και στην Αχαΐα - Μόνο με clickaway στην Θεσσαλονίκη

Συνεδριάζει ακόμη η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όμως σύμφωνα με πληροφορίες εισηγείται να ανοίξουν τα καταστήματα του λιανεμπορίου και στην Αχαΐα με τη μέθοδο click away και click in shop. Στην Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν μόνο με click away ενώ παραμένουν κλειστά τα καταστήματα στην Κοζάνη. Η επιτροπή δεν εισηγείται άνοιγμα πολυκαταστημάτων και επίσης δεν ανοίγει τις διαδημοτικές μετακινήσεις τις καθημερινές με τον κωδικό 6.

Επίσης η Επιτροπή εισηγήθηκε και το άνοιγμα των πρακτορείων ΟΠΑΠ σε όσες περιοχές λειτουργεί το λιανεμπόριο.

Η επιτροπή εξακολουθεί να εξετάσει συνολικά την κατάσταση της επιδημίας κορονοϊού με βάση και τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Η σημερινή συνεδρίαση επισκιάζεται από τις δραματικές σκηνές που εκτυλίσσονται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς η χθεσινή εφημερία ήταν η δυσκολότερη που αντιμετώπισαν ποτέ.

Η συνεδρίαση γίνεται υπό το βάρος της μεγάλης πίεσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ όπου οι νοσηλευόμενοι λόγω covid έχουν φτάσει πλέον στις 5500. Η χθεσινή ανακοίνωση των 776 διασωληνωμένων ασθενών, αριθμός ρεκόρ από την αρχή της επιδημίας, αποτελεί δείκτη ιδιαίτερα μεγάλης ανησυχίας, καθώς δεν είναι μόνο η Αττική που πιέζεται αλλά και η υπόλοιπη χώρα. Η κατάσταση δε φαίνεται να επιδεινώνεται.

Εδώ αξίζει αν επαναλάβουμε πως διαμορφώνεται η επιβάρυνση κάποιων σημαντικών δεικτών της επιδημίας με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΥ:

Ο 7ήμερος μέσος όρος νέων κρουσμάτων χθες διαμορφώθηκε στις 3016 διαγνώσεις ενώ την 1η Απριλίου ήταν στις 2749.

Ο 7ήμερος μέσος όρος διασωληνώσεων ήταν με βάση μέχρι και τα χθεσινά στοιχεία 756 ενώ μια βδομάδα πριν ήταν 734, δηλαδή διαπιστώνεται αύξηση και όχι σταθεροποίηση.

Ο 7ήμερο μέσος όρος θανάτων είναι 74 έναντι 65 μια βδομάδα πριν δηλαδή αύξηση περίπου 16%.

Στην Αττική σταθερά πλέον επιβεβαιώνονται λιγότερα από τα μισά νέα κρούσματα και άρα η αύξηση αφορά στη διασπορά της επιδημίας σε πολλές άλλες περιφέρειες με την Θεσσαλονίκη να ανησυχεί ιδιαίτερα.

