"Κατάλληλο και για vegan": Να τι έχει μέσα το εμβόλιο της Pfizer

Μέσω ανάρτησης στο Facebook ο βιολόγος Γιώργος Καργιολάκης εξηγεί σε όσους βλέπουν με "καχυποψία" το εμβόλιο της Pfizer αναλυτικά ποια είναι τα συστατικά του, ενώ με μία δόση χιούμορ "καθησυχάζει" και τους χορτοφάγους διαβεβαιώνοντας πως το εμβόλιο είναι κατάλληλο και για τους vegan.

Η ανάρτηση του βιολόγου Γιώργου Καργιολάκη:

Μια από τις πολλές ερωτήσεις σχετικά με το εμβόλιο της Pfizer είναι "Ποιά είναι τα συστατικά του εμβολίου;" και "Δεν...

Μια από τις πολλές ερωτήσεις σχετικά με το εμβόλιο της Pfizer είναι "Ποιά είναι τα συστατικά του εμβολίου;" και "Δεν ξέρω τι έχει μέσα το εμβόλιο, φοβάμαι να το κάνω, τι έχει;".

Στην εικόνα 1 μπορείτε να δείτε τι έχει το εμβόλιο της Pfizer (ht Stavroula Charisi) και στην εικόνα 2 μπορείτε να δείτε μια απεικόνιση του εμβολίου από έναν καλλιτέχνη. Στην εικόνα 2 με ματζέντα το mRNA, τα λιπίδια με μπλε και τα PEG (Polyethylene glycol) -λιπίδια με πράσινο. Οπότε το ALC-0159 αντιστοιχεί στα PEG λιπίδια, το ALC-0315 είναι και αυτό μέρος του Lipid Nanoparticle, η χοληστερόλη ξέρετε φαντάζομαι όλοι τι είναι, το 3ο συστατικό είναι κι αυτό στα λιπίδια, το mRNA ξέρουμε όλοι τι είναι (ελπίζω), το χλωριούχο κάλιο και το χλωριούχο νάτριο το γνωρίζουμε όλοι ως αλάτι, τη σουκρόζη ή σακχαρόζη, η γνωστή σε όλους μας επιτραπέζια ζάχαρη που χρησιμεύει σαν συντηρητικό, επίσης όλη τη γνωρίζουμε:

Sucrose is a non-reducing crystalline disaccharide made up of glucose and fructose, found in many plants but extracted as ordinary sugar mainly from sugar cane and sugar beets. Pfanstiehl Brand, High Purity Low Endotoxin Sucrose is used in the biopharmaceutical industry to stabilize proteins, lipids, and carbohydrates throughout the formulation and freeze/thaw life cycle of therapeutics.

Το potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), αλλιώς το δισόξινο φωσφορικό κάλιο είναι σταθεροποιητής οξύτητας (εικόνα 3), ενώ επίσης ως buffer χρησιμεύει και το di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (Na2HPO4 · 2H2O).

Το εμβόλιο είναι όπως βλέπετε κατάλληλο και για vegan/vegetarian.

