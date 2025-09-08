InterMed: Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το Olivomed

Το συμπλήρωμα διατροφής Olivomed περιέχει εκχύλισμα καρπών ελιάς πλούσιο σε πολυφαινόλες και συμβάλλει στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος και του σπλαχνικού λίπους.

Με την έρευνα και την καινοτομία να αποτελούν διαχρονικά την αιχμή του δόρατος για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), η InterMed κατοχύρωσε πρόσφατα νέο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για το συμπλήρωμα διατροφής Olivomed· μάλιστα το δίπλωμα αυτό έχει ήδη κατοχυρωθεί και εκτός Ευρώπης.

Το συμπλήρωμα διατροφής Olivomed περιέχει εκχύλισμα καρπών ελιάς πλούσιο σε πολυφαινόλες και συμβάλλει, βάσει αποτελεσμάτων κλινικής μελέτης, στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και του σπλαχνικού λίπους σε υπέρβαρα άτομα. Επίσης, οι περιεχόμενες πολυφαινόλες ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες.

Ισχυρή απόδειξη ότι η καινοτομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ΟΦΕΤ είναι το γεγονός ότι ο όμιλος έχει ιστορικά κατοχυρώσει πάνω από 100 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σε περισσότερες από 60 χώρες. Σήμερα, 89 είναι ενεργά (73 εθνικά και 16 ευρωπαϊκά), 39 βρίσκονται υπό εξέταση (24 εθνικές αιτήσεις και 15 ευρωπαϊκές), ενώ 34 σκευάσματά του τελούν υπό προστασία.

Με όραμα την ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων και ερευνητών καθώς και την ανάσχεση της επιστημονικής μετανάστευσης, από το 2017 η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΦΕΤ Ιουλία Τσέτη, μαζί με την αδελφή της Ειρήνη, ίδρυσαν την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ εις μνήμην του πατέρα τους, ερευνητή φαρμακοποιού και ιδρυτή του Ομίλου.

Μέσω της ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ μέχρι σήμερα, έχουν αποδοθεί 46 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές επιστημών υγείας.