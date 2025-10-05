Διεκόπη το Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Οπαδός έφτυσε τον διαιτητή, αποχώρησε στα αποδυτήρια η τριάδα

Διακοπή στο 37′ του Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός, καθώς οπαδός έφτυσε διαιτητή στο ματς για την πρώτη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Έμεναν 3:20 για το φινάλε στον αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός, όταν οπαδός έφτυσε έναν εκ των διαιτητών της αναμέτρησης (Σπυρόπουλος, Καλογριας, Λεβεντάκος) με αποτέλεσμα η τριάδα να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Με το σκορ στο 67-59 υπέρ των γηπεδούχων, στον αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, το ματς διεκόπη για μερικά λεπτά. Οι διαιτητές ζήτησαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να ανέβουν δύο σειρές προς τα πάνω και οι αθλήτριες των δύο ομάδων αναγκάστηκαν να μπουν ξανά σε διαδικασία προθέρμανσης καθώς περίμεναν τις εξελίξεις.

Νωρίτερα είχε αποβληθεί η Σελέν Ερντέμ, η οποία ήταν έξαλλη με τους διαιτητές. Χρειάστηκε μάλιστα αρκετή προσπάθεια για να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια, καθώς ο εκνευρισμός της ήταν πραγματικά πολύ έντονος.