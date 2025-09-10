Eurobasket 2025: Οι Πελαργοί περιμένουν ενισχύσεις για τον ημιτελικό Ελλάδας – Τουρκίας

Οι Πελαργοί εξέδωσαν ανακοίνωση ενόψει του ημιτελικού της Εθνικής με την Τουρκία στο EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση του ημιτελικού του EuroBasket 2025 με την Τουρκία και οι Πελαργοί, οι οποίοι στηρίζουν σταθερά την επίσημη αγαπημένη, εξέδωσαν ανακοίνωση.

Σε αυτή ενημερώνουν για τις πτήσεις τσάρτερ που έχουν προγραμματιστεί από την ΕΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μπορεί να βρεθεί δίπλα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη Ρίγα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Οι «ΠΕΛΑΡΓΟΙ» που βρίσκονται ήδη στην Ρίγα της Λετονίας στο πλευρό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, περιμένοντας ενισχύσεις για τον ημιτελικό του EUROBASKET 2025 με την Τουρκία (Παρασκευή 12/9 ώρα 21.00)

Ήδη πτήσεις τσάρτερ έχουν προγραμματιστεί από την ΕΟΚ (Aπό Θεσσαλονίκη και Αθήνα) πληροφορίες Mentor Travel (τηλ. 2311821181)

Ελα κι εσύ στην παρέα των «ΠΕΛΑΡΓΩΝ» για να ενισχύσουμε την «Επίσημη αγαπημένη» από τις κερκίδες του γηπέδου.

Μπορείς να γίνεις και μέλος αν το επιθυμείς συμπληρώνοντας την φόρμα:

https://forms.gle/eYQpWvujEAGYNzyN9

Η μπουτίκ μας είναι διαθέσιμη για να ντυθείς στα γαλανόλευκα και να νιώσεις το πνεύμα των «ΠΕΛΑΡΓΩΝ»

Όλα τα είδη μπορείτε να τα αγοράσετε είτε για προσωπική σας χρήση, είτε ως αναμνηστικά δώρα με τις αποκλειστικές τιμές των μελών:

· Καπέλο= 15€ ευρώ (pelargoi-5)

· Κασκόλ= 20€ ευρώ (pelargoi-6)

· Polo TS= 20€ευρώ (pelargoi-1)

· Μπλούζα αγώνα= 25€ (pelargoi-2,3)

· Fleece= 50€. (pelargoi-4)

· Επετειακό t-shirt 20 χρόνια= 20€ (pelargoi-7

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τα είδη, τα μεγέθη και τον αριθμό που επιθυμούν είτε με email στο [email protected] είτε με sms στην Ταμία των Πελαργών Μιχαηλίδου Ευδοκία στο τηλ.6948516818 που βρίσκεται στην Ρίγα.

Το ΔΣ των Πελαργών”.