EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τις μάχες Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία

Μετά την πρόκριση της Εθνικής, οι προημιτελικοί του EuroBasket 2025 συνεχίζονται με τους αγώνες Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.

Μετά από 16 χρόνια η Εθνική Ελλάδας τα κατάφερε και προκρίθηκε ξανά στη ζώνη των μεταλλίων του EuroBasket, εξασφαλίζοντας μια θέση στους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ωστόσο, οι προημιτελικοί της διοργάνωσης συνεχίζονται σήμερα (10/9) με δύο ακόμη σημαντικά παιχνίδια. Νωρίς το απόγευμα, στις 17:00, η Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν θα αναμετρηθεί με τη Γεωργία για ένα εισιτήριο στην τετράδα, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Αργότερα, στις 21:00, έρχεται η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στη Γερμανία, που θεωρείται το απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, και στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, η οποία θα διεκδικήσει τις δικές της πιθανότητες για την πρόκριση στους “4”. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Αναλυτικά: