EuroBasket 2025: Πρόβλημα στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

Χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη θα παραταχθεί η Ελλάδα κόντρα στη Βοσνία (2/9, 15:00, ERT NEWS, Novasports Start, Match Center από το SPORT24). Εξαιρετικά αμφίβολος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Με έντεκα παίκτες, ενδεχομένως και με δέκα, θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του Group C στο EuroBasket 2025 κόντρα στη Βοσνία (2/9, 15:00, ERT NEWS, Novasports Start, Match Center από το SPORT24).

Όπως γράφει το Sport24, ο Γιάννουλης Λαρεντζάκης δεν θα παίξει στη σημερινή αναμέτρηση, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος.

O Greek Freak έχει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του θα κριθεί τελευταία στιγμή.

Ο 31χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη μέση την παραμονή της αναμέτρησης κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να ζοριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Μέχρι στιγμής, ο Λαρεντζάκης έχει 7.3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 17.6 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Γιάννης μετράει 29 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη και 1.5 κλεψίματα ανά 27.2 λεπτά σε δύο παιχνίδια.