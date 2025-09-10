Eurobasket 2025: Το μήνυμα του Τζόκοβιτς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα ελληνικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα στα ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση της Εθνικής.

Η αγάπη του Νόβακ Τζόκοβιτς για την Ελλάδα είναι γνωστή και λίγες εβδομάδες πριν συμμετάσχει στο ATP 250 στην Αθήνα, ο Σέρβος GOAT του τένις έστειλε το δικό του μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας.

Ο Νόλε, που μετά τον αποκλεισμό του από το US Open ήρθε απευθείας στην Αθήνα, σχολίασε στο τελευταίο post του Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Πάμε” και φυσικά έχει πάρει τα περισσότερα likes από τα υπόλοιπα σχόλια.