Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “κυνηγάει” τον Νίκο Γκάλη – Το ρεκόρ που θέλει να καταρρίψει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά συγκλονιστικός στη νίκη της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία με 87-76 στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Έφτασε τα 11 συνεχόμενα παιχνίδια με 25 ή παραπάνω πόντους, συνεχίζοντας την πορεία του για το ρεκόρ που κυνηγάει.

Η Εθνική επικράτησε εμφατικά της Λιθουανίας με 87-76, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Για πρώτη φορά μετά το 2009, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μετάλλιο και αυτό θα συμβεί την Παρασκευή (12/9) απέναντι στην Τουρκία.

Όπως γράφει το SPORT24, κορυφαίος για την Εθνική ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (29 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ), ο οποίος πέτυχε για 11ο συνεχόμενο παιχνίδι πάνω από 25 πόντους.

Έτσι, συνεχίζει την προσπάθεια να καταρρίψει το ρεκόρ του Νίκου Γκάλη, ο οποίος είχε σταματήσει στα 19 συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 25 πόντους.