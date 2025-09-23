Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το backstage της ανεπανάληπτης συνέντευξης στο SPORT24

Δείτε το VIDEO με το backstage από τη μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο SPORT24 και τον Χάρη Σταύρου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο SPORT24 και τον Χάρη Σταύρου, μιλώντας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας.

Ο Greek Freek, έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του, όπως σημείωσε και ο ίδιος, επισκέφθηκε τα γραφεία του SPORT24, την αίθουσα σύνταξης, αλλά και τα studio του κορυφαίου αθλητικού Μέσου στην Ελλάδα και παραχώρησε μία συνέντευξη καρδιάς.

Απλός, άνετος, χαμογελαστός και προσιτός, τα είπε όλα αφιλτράριστα, ακριβώς όπως τα αισθανόταν. Ενας μέγκασταρ του παγκοσμίου μπάσκετ, που όταν τον γνωρίσεις από κοντά καταλαβαίνεις από το πρώτο βλέμμα, την πρώτη κουβέντα, ότι παραμένει ακόμη και σήμερα το παιδί της διπλανής πόρτας, εκείνο που ξεκίνησε μια μέρα από τα Σεπόλια με μία μπάλα στα χέρια και όνειρο να γίνει παίκτης του NBA.

Δείτε το VIDEO