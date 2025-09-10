Η νέα αλλαγή στο NBA: Ποια σουτ δεν θα προσμετρώνται στη στατιστική των παικτών

Το NBA προχωρά σε μία νέα αλλαγή τη νέα αγωνιστική περίοδο, σχετική με τα σουτ πίσω από το κέντρο στη λήξη των περιόδων.

Το NBA προχώρησε σε μία αλλαγή για ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και πολύ καιρό στη λίγκα.

Πλέον τα άστοχα σουτ πίσω από το κέντρο στην εκπνοή των περιόδων, δεν θα προσμετρώνται στη στατιστική των παικτών, αλλά μόνο στης ομάδας.

Η νέα τακτική έχει σκοπό να μην διαστάζουν οι παίκτες να σουτάρουν την μπάλα από πολύ μακρινή απόσταση υπό την πίεση του χρόνου, υπό τον φόβο να χαλάσουν τη στατιστική τους.

Συνεπώς το ποσοστό του παίκτη θα παραμένει ίδιο σε περίπτωση που αστοχήσει σε προσπάθεια πίσω από το κέντρο στην εκπνοή του δωδεκαλέπτου.