Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Περίπατος με Νιλικίνα και Γουόρντ να δείχνουν τον δρόμο

Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα το Μαρούσι στο Κλειστό του Αγίου Θωμά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στην πρεμιέρα του στην Stoiximan GBL, καθώς πέρασε από το Κλειστό του Αγίου Θωμά επικρατώντας του Αμαρουσίου με 81-100.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ολυμπιακός που είχε στο πλευρό του σε ακόμη ένα παιχνίδι τους αδερφούς Αγγελόπουλους, είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει ένα αρκετά ουσιαστικό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα έχοντας 12 πόντους και 4 ασίστ.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, από την οποία απουσίασε ο Εβάν Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, ξεχώρισαν οι Γουόρντ και Βεζένκοβ, ενώ το Μαρούσι ήταν ανταγωνιστικό για 15 περίπου λεπτά και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στο ντεμπούτο του με την ομάδα είδε τον Νταρίλ Μέικον να “πιάνει φωτιά” φτάνοντας τους 20 πόντους.