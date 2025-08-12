Ο Φουρνιέ συγκρίνει τις μπάλες NBA, Euroleague και FIBA

Στις διαφορές ανάμεσα στις μπάλες του NBA, της EuroLeague και της FIBA αναφέρθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, λέγοντας και ποια προτιμάει περισσότερο σε σουτ και χειρισμό.

Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλυσε ποια μπάλα προτιμάει περισσότερο στο σουτ και ποια στον χειρισμό και συνέκρινε εκείνες του NBA, της EuroLeague και της FIBA, μέσα από το γήπεδο, μιλώντας για τα δυνατά και τα αδύναμα χαρακτηριστικά τους.

“Η μπάλα του NBA είναι πιο συνθετική, είναι σαν πραγματικό δέρμα. Εξαρτάται πού είσαι στις ΗΠΑ, γιατί η μπάλα αλλάζει. Κάποιες φορές είναι λίγο πιο ξηρή, άλλες φορές πιο βαριά, στο ταμπλό γλιστράει πιο πολύ από την μπάλα της EuroLeague. Γλιστράει λίγο περισσότερο. Η μπάλα της EuroLeague έχει περισσότερο grip. Στα σουτ μου αρέσουν πιο πολύ οι μπάλες του NBA, βάζω της EuroLeague στη δεύτερη θέση και της FIBA στην τρίτη. Στο χειρισμό, πρώτη της EuroLeague, δεύτερη του NBA και τρίτη της FIBA και της FIBA έχει πραγματικά βελτιωθεί”, σημείωσε ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού, όπως γράφει το SPORT24.