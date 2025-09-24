Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο SPORT24: “Με στεναχώρησε αυτό με τον Λαρεντζάκη…”

Για το περιστατικό με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μίλησαν οι πάντες. Τώρα, ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, μετά από τον φιλικό αγώνα με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα από τα πιο “καυτά” θέματα του καλοκαιριού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διάβασε πολλά, άκουσε πολλά και τώρα ήρθε η σειρά του να σχολιάσει αυτό το περιστατικό που μεγεθύνθηκε από media και social media. Ο Greek Freak ανέλυσε τη σχέση του με τον Λάρι, στη μεγάλη συνέντευξη με τον Χάρη Σταύρου στο studio του SPORT24 και εξήγησε για ποιον λόγο στενοχωρήθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης για τη σφαλιάρα και τις σχέσεις του με τον Λαρεντζάκη:

Πριν από λίγο είπες ότι πήγες σε δημόσιο σχολείο, στο οποίο ήσουν συμμαθητής με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Σωστά;

Ναι, ήμουν συμμαθητής μαζί του ενάμιση χρόνο.

Γι’ αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη μίλησαν οι πάντες, το ανέλυσαν οι πάντες, έκαναν ψυχογράφημα οι πάντες. Πες μου τώρα εσύ, τι έγινε;

Δεν έγινε κάτι. Είδατε, στο επόμενο παιχνίδι μου έριχνε φάπες ο Λάρι, στα αποδυτήρια είμαστε κώλος και βρακί Είμαστε από μικρά παιδιά έτσι, έχουμε παίξει σε πολλά τουρνουά μαζί. Δεν του την έριξα όσο δυνατή φαίνεται, πραγματικά το λέω, δεν του την έριξα τόσο δυνατή.

Μιλήσαμε, το λήξαμε, γελάσαμε, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι.

Δεν είναι φοβερό όμως όταν είσαι ο Γιάννης, όταν είσαι ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο, κάτι πολύ μικρό να γίνεται τόσο μεγάλο;

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μ’ άρεσε όμως, δεν ήταν σωστό έτσι όπως έγινε.

Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο ότι το βλέπω εγώ κι ο Λάρι που είμαστε φίλοι -κι ο Λάρι μου έχει ρίξει περισσότερες σφαλιάρες απ’ όσες του έχω ρίξει εγώ.

Είναι ότι δυο φίλοι δώσαμε δικαίωμα να μιλάει οποιοσδήποτε για τη σχέση μας και να λένε “αν μου την έχωνε εμένα ο Γιάννης, εγώ θα του έχωνα μπουνιές.

Και για όλους αυτούς που το λένε αυτό, να ξέρετε είμαι 2.10 και 115 κιλά.

Δεν θα μου έριχνε κανένας σφαλιάρα, γιατί πριν με φτάσετε, θα πεταγόταν ο Θανάσης μπροστά σας κι ο Κώστας, είδατε με τον Βαλαντσιούνας τι έγινε.

Είμαστε τρία αδέλφια που έχουμε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι, έχουμε φορέσει τα ίδια παπούτσια, έχουμε φορέσει τα ίδια ρούχα, έχουμε φάει, είχαμε μία φραντζόλα ψωμί, την κόβαμε να τη μοιράσουμε.



Δεν μπορείς να καταλάβεις.

Να είμαστε στο γήπεδο την ίδια στιγμή και να παίζουμε και να δίνω πάσα στον αδερφό μου να καρφώσει και κάποιος να τον χτυπάει;

Δεν βλέπεις, ξεχνάς το παιχνίδι.

Πραγματικά, ξεχνάς το παιχνίδι και προσπαθείς να προστατεύσεις τον αδελφό σου όπως μπορείς.

Αλλά εγώ κι ο Λάρι, παιδιά, είμαστε φίλοι.

Κέρδισα μετάλλιο με τα αδέλφια μου και με τα άλλα παιδιά, αλλά ότι κέρδισα μετάλλιο με τον συμμαθητή μου, είναι κι αυτό πάρα πολύ σημαντικό

Μιλήσαμε και ήμασταν και οι δυο στεναχωρημένοι για όσα ειπώθηκαν, για το ότι έδωσα πάτημα.