Ο Βασίλης Σπανούλης αποκλειστικά στο SPORT24: “Το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να ξεπερνάς τα όριά σου”

Ο Βασίλης Σπανούλης λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή BIG 4 by Betsson του SPORT24.

Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στο πρώτο μετάλλιο σε EuroBasket μετά από 16 χρόνια και λίγα λεπτά μετά τον μικρό τελικό άκουσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναφέρει “θα είμαι εδώ όσο υπάρχει ο coach Σπανούλης. Τη στιγμή που θα φύγει, θα φύγω κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου”.

Είναι προφανές ότι λίγους μήνες μετά την συμμετοχή του στον τελικό της EuroLeague με τη Μονακό και λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας, ο Βασίλης Σπανούλης βλέπει τους προπονητικούς του στόχους να εκπληρώνονται.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής λίγες ώρες μετά το γλέντι της Εθνικής Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, μίλησε στην εκπομπή BIG 4 by Betsson για τις μαγικές στιγμές.

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στην εκπομπή BIG 4 by Betsson του SPORT24

Για το hangover μετά το γλέντι της Εθνικής: “Μια χαρά. Αυτές είναι ωραίες στιγμές και μετά από τόσο καιρό προετοιμασίας και αγώνα, είναι ωραίο να χαλαρώνεις έστω και για λίγο. Αύριο φεύγω για Μονακό, σίγουρα δεν είναι εύκολο για εμένα να αφήνω την οικογένειά μου πίσω, αλλά αυτή είναι η ζωή που έχω διαλέξει. Έχω την στήριξη της γυναίκας μου, της οικογένειάς μου και αυτό είναι που μου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να το κάνω”.

Για το τι να περιμένουμε από τον Βασίλη Σπανούλη σχετικά με την Εθνική: “Θέλω να ζω το τώρα. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που κατακτήσαμε. Είναι και αυτό που είχα βάλει στόχο και εγώ προσωπικά μαζί με τον Νίκο και τον Πρόεδρο. Είμαι πολύ περήφανος που βγάλαμε τον κόσμο και πάλι στον δρόμο και κάναμε τους Έλληνες να ξαναβλέπουν την Εθνική και να ανυπομονούν για τον επόμενο αγώνα”.

Για τις δυσκολίες των Παραθύρων: “Ναι είναι όντως δύσκολα. Είναι πολύ απαιτητικές οι χρονιές. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια”.

Για το εάν είναι πιο δύσκολο να προετοιμάζεται ως παίκτης ή ως προπονητής για ένα EuroBasket: “Για εμένα προσωπικά ως παίκτης γιατί έπρεπε να ετοιμάσω το μυαλό μου και το σώμα μου. Τώρα πρέπει να ετοιμάσω μόνο το μυαλό μου. Έχοντας αυτήν την τελειομανία να θέλω να προετοιμάζομαι στο 200%, με εξόντωνε και με κούραζε. Πλέον έχω να προετοιμάζω μόνο το μυαλό μου. Σίγουρα χρειάζεται ενέργεια στην προπόνηση αλλά αυτό το κάνω με αγάπη και με χαρά, οπότε δεν με κουράζει. Είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα και έχω διαλέξει αυτόν τον δρόμο γιατί μετά την οικογένεια, είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω καλά και γνωρίζω”.

Για τη μετάβαση από κορυφαίο αθλητή σε κορυφαίο προπονητή: “Όλοι οι μεγάλοι προπονητές μου έλεγαν ότι το να είσαι προπονητής είναι πολύ δύσκολο γιατί προσπαθείς να ελέγξεις πράγματα που δεν ελέγχονται. Ειλικρινά μιλάω, είναι κάτι που μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό και μου βγαίνει να το κάνω πολύ εύκολα, διότι πάντα το έκανα και σαν παίκτης. Πάντα μιλούσα στους συμπαίκτες μου, πάντα σκεφτόμουν τους άλλους, σκεφτόμουν τις άμυνες και τις επιθέσεις, επομένως επειδή δούλευε το μυαλό μου μου βγαίνει να το κάνω πολύ φυσικά”.

Για τις επιτυχίες του σε τόσο σύντομο διάστημα: “Το περίμενα. Όταν αποφάσισα ότι θέλω να γίνω προπονητής, είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να γίνω ο καλύτερος και να πιάσω κορυφές. Πάντα αυτό έκανα και ως παίκτης, έτσι κάνω και τώρα ως προπονητής και αυτό θα προσπαθώ να κάνω και στο μέλλον. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία μου, έτσι έχω γεννηθεί, μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάντα ό,τι και να κάνω στη ζωή μου θέλω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ.

Σίγουρα υπάρχει διαφορά διότι όταν είσαι παίκτης, παίζεις εσύ, σε αντίθεση με τώρα που παίζουν οι παίκτες αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να τα καταφέρω και να κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα.”

Για τη σημαντικότητα του χάλκινου μεταλλίου: “Για εμάς είναι χάλκινο από χρυσάφι, μπήκαμε με πάρα πολλές αδυναμίες και δεχθήκαμε πολλές αμφισβητήσεις. Η καλοπροαίρετη κριτική και η αυτοκριτική κάνει πάντα καλό στους ανθρώπους. Ο αφορισμός δεν κάνει καλό, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί. Αυτή η ομάδα τρύπησε το ταβάνι της και έβγαλε τον καλύτερο εαυτό της, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Για εμένα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή και στον αθλητισμό είναι να ξεπερνάς τα όρια σου και εμείς ξεπεράσαμε τα δικά μας, και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας”.

Για το τι σκέφτεται σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ: “Να είμαστε αισιόδοξοι και θετικοί και να βγάζουμε νέα παιδιά. Μέσα από αυτήν την επιτυχία μπορούν να ασχοληθούν και άλλο τα νέα παιδιά, να δουλέψουν παραπάνω και να το αγαπήσουν περισσότερο. Πιστεύω ότι αν ασχοληθούμε μπορούμε να βγάλουμε νέα παιδιά, είναι αρκετά παιδιά που παίζουν μπασκετ. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους για να βγάλουμε νέους παίκτες”.