Ομπράντοβιτς: Οι άλλοι πηγαίνουν με τσάρτερ κι εμείς με οικονομική θέση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Παρτίζαν με την Αρμάνι Μιλάνο και δεν έκρυψε τα λόγια του.

Η Παρτίζαν λύγισε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78 και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αρκετά πράγματα να πει στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως γράφει το SPORT24, ο πολύπειρος τεχνικός σχολίασε το ρόστερ, το ταξίδι για το Ντουμπάι και το ενδεχόμενο ενίσχυσης, εκφράζοντας τις σκέψεις του με έντονο ύφος, μπροστά στους εκπροσώπους Τύπου.

Για τη διαιτησία: “Δεν έχω κανένα σχόλιο, το πιο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Αλλά μπορώ να κάνω κάτι άλλο, οι οπαδοί το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να πετάμε αντικείμενα. Τους κάνω έκκληση να μην πετάνε αντικείμενα και τους ευχαριστώ για την υποστήριξη και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν απόψε”.

Για το πιεσμένο πρόγραμμα: “Μπορώ να μιλήσω για το ότι έκανα τρεις προπονήσεις με όλη την ομάδα και γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με το Ντουμπάι. Δεν πρόκειται να ψάξουμε για άλλοθι. Να παίξουμε 48 ώρες μετά το Ντουμπάι. Εμείς και η Μακάμπι έχουμε το μόνο πρόγραμμα έτσι. Όλοι οι άλλοι έχουν τρεις ημέρες. Οι άλλοι πηγαίνουν με τσάρτερ κι εμείς με οικονομική θέση. Λυπάμαι που βγήκε έτσι, αλλά το σημαντικό είναι η νίκη”.

Για το ταξίδι στο Ντουμπάι: “Αυτή η ομάδα ταξίδεψε για επτάμισι ώρες… Οικονομική θέση. Είναι φυσιολογικό αυτό; Δεν μπορώ να δώσω στον Μπόνγκα 40 λεπτά. Αυτό είναι αδύνατο… Εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες μας… Τι συνέβη πριν από δύο μέρες εδώ; Πώς έπαιξε η Αρμάνι;”

Για το ρόστερ: “Κοιτάξτε το Ντουμπάι έχει 18 παίκτες και κανέναν νεαρό παίκτη. Εμείς έχουμε 12 παίκτες, συν τον Μίκα Μούρινεν που έφτασε χθες. Ο Μίταρ Μπόσνιακοβιτς είναι επίσης νεαρός παίκτης. Αν υπάρχει ομάδα που έχει λιγότερους από 16 παίκτες, δεν ξέρω. Ευχαριστώ τη διοίκηση που δημιούργησε μια τέτοια ομάδα για εμάς, είμαι ευχαριστημένος μαζί τους. Δεν θέλω να φέρω παίκτες απλώς και μόνο για να τους φέρω. Δεν θα αφήσω κανέναν άλλον να αναρωτιέται ποιος θα παίξει για την Παρτιζάν και ποιος όχι”.

Για την ενίσχυση: “Μας λείπει ένας ψηλός παίκτης. Γιατί; Η προετοιμασία φάνηκε. Ο Οσετκόφσκι ήταν στο ξενοδοχείο για τρεις μέρες, οπότε ο Πάρκερ έπαιξε σέντερ. Και αυτό είναι προετοιμασία; Προετοιμασία για τι; Με έναν ψηλό παίκτη. Πώς μπορεί να παίξει 40 λεπτά; Έχει μια μεγάλη σεζόν μπροστά του. Αυτοί οι τύποι; Τέλεια, κανένα πρόβλημα. Αν φέρουμε κάποιον, θα είναι κάποιος που θα μας βοηθήσει πραγματικά. Συγγνώμη που μιλάω τόσο πολύ. Οι οπαδοί ρωτούν, και εμείς προπονούμαστε για να κερδίζουμε, όχι για να χάνουμε. Ποιο είναι το νόημα; Όλοι το θέλουμε. Κι εγώ ασχολούμαι με αυτό, οπότε δεν ήμουν ποτέ χαμένος στη ζωή μου”.