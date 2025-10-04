Παναθηναϊκός AKTOR για Χουάντσο: “Η καλύτερή του εμφάνιση μέχρι στιγμής στην EuroLeague”

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την εμφάνισή του κόντρα στην Μπαρτσελόνα, παρότι δεν ήταν αρκετή για τη νίκη του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά να μην είναι αρκετό για το τριφύλλι.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ισπανός φόργουορντ έκανε career high στην διοργάνωση με 27 πόντους και η πράσινη ΚΑΕ τον συνεχάρη στα social media, γράφοντας “Προσωπικό career high για τον Χουάντσο. 27 πόντοι στο χθεσινό παιχνίδι. Η καλύτερή του εμφάνιση στην EuroLeague μέχρι στιγμής”.