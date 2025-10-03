Παναθηναϊκός AKTOR: Η δωδεκάδα των πρασίνων για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα

Αυτοί είναι δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15, Novasports Prime και LIVE από το SPORT24) στη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15, Novasports Prime και LIVE από το SPORT24) στο Telekom Center Athens με στόχο να κάνει το 2/2 σε αυτή την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeague.

Ο Τζέντι Όσμαν ξεπέρασε το οστικό οίδημα που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Ως εκ τούτου, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις, Βασίλης Τολιόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.