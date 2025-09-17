Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν στην Αυστραλία

Δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR o Τζέντι Όσμαν, ο οποίος κουβαλά τραυματισμό από το Eurobasket.

Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Πολωνία στο Eurobasket 2025, παρ’ όλα αυτά αγωνίστηκε στον ημιτελικό με την Ελλάδα και στον τελικό με τη Γερμανία και επιβάρυνε τον τραυματισμό του. Ο Οσμάν αντιμετωπίζει οστικό οίδημα και τελικά αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

Στην Αυστραλία θα βρεθεί και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος είναι καλύτερα.

Όλοι οι υπόλοιποι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, πλην του Σορτς που έμεινε εκτός με ίωση και των Λεσόρ και Γκριγκόνις, θα αγωνιστούν στο τουρνουά.

Το πρώτο φιλικό για τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι κόντρα στην Παρτιζάν την Πέμπτη στις 12:30 και θα το μεταδώσει η ΕΡΤ.