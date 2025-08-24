Πάου Γκασόλ για Κόμπι Μπράιαντ: “Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα”

Ο Κόμπι Μπράιαντ θα γινόταν 47 ετών στις 23 Αυγούστου και ο Πάου Γκασόλ θέλησε να ευχηθεί στον φίλο και άλλοτε συμπαίκτη του, δείχνοντας ότι δεν τον ξεχνά.

“Χρόνια πολλά φίλε. Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα”, ήταν το μήνυμα του Ισπανού θρύλου.

Όπως γράφει το SPORT24, οι δυο τους συνυπήρξαν για έξι συναπτά έτη (2008-2014) στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους συνέδεε μία δυνατή φιλία. Μαζί κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα NBA, το 2009 και το 2010. Το 2020 ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή σε ένα δυστύχημα που σόκαρε τον πλανήτη.