Σε δίκη ο Σαΐντ Μπενραχμά για την επίθεση των σκύλων του σε άνδρα στο Λονδίνο

Ο πρώην άσος της Γουέστ Χαμ κατηγορείται για δύο περιστατικά που αφορούν ιδιοκτησία επικίνδυνων σκύλων, μετά από επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε το 2023 στο Λονδίνο.

Ο πρώην άσος της Γουέστ Χαμ, Σαΐντ Μπενραχμά, που αγωνίστηκε τέσσερις σεζόν στη Γουέστ Χαμ προτού μετακομίσει στη Λιόν και εν συνεχεία στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Neom SC, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κατοχή επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων σκύλων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δύο ζώα, ένας XL Bully και ένα American Bulldog, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα ονόματι Λουκ Ρέμπιν κατά τη διάρκεια βόλτας στο Hornchurch, στο ανατολικό Λονδίνο, το 2023.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο δικαστήριο του Willesden, όπου ωστόσο ο ποδοσφαιριστής δεν έδωσε το “παρών”, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη Σαουδική Αραβία.

Ο δικηγόρος του, Άντριαν Ίνγκλαντ, ζήτησε αναβολή της διαδικασίας, δηλώνοντας πως χρειάζεται χρόνο για να επικοινωνήσει με τον πελάτη του και να ενημερωθεί πλήρως για τις λεπτομέρειες των κατηγοριών.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, ο Μπενραχμά προτίθεται να αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση “ελπίζει να κρατήσει τα δικαστικά κόστη στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο”.

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο Μπενραχμά ενδέχεται να αντιμετωπίσει χρηματικό πρόστιμο χωρίς ανώτατο όριο, ποινή φυλάκισης, καθώς και απαγόρευση κατοχής σκύλων. Σε ακραίες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ακόμη και την ευθανασία των ζώων.

Ο Αλγερινός εξτρέμ, που συχνά μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με τα κατοικίδιά του, Ghost και Cali, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω βιντεοκλήσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαστικής διερεύνησης.