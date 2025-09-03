Τουρκία – Σερβία 95-90: Ο Σενγκούν υπέγραψε τη ματσάρα και η ομάδα του Αταμάν πήρε την πρωτιά

Η Τουρκία πήρε τη ματσάρα με τη Σερβία με 95-90 και κατέλαβε την πρώτη θέση του Group A του EuroBasket 2025.

Ένα ματς αντάξιο των αστέρων που αγωνίστηκαν διαδραματίστηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Σερβία, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να πανηγυρίζει τη νίκη με 95-90 και συνάμα την πρωτιά του Group A του EuroBasket 2025. Αντίπαλος των Τούρκων η Σουηδία στους 16. Οι Σέρβοι κοντράρονται με τους Φιλνανδούς.

Ο Αλπερέν Σενγκούν κυριάρχησε με 26 πόντους (4/7 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ, φλερτάροντας με το τριπλ-νταμπλ. Ο Σέιν Λάρκιν ακολούθησε με 23 πόντους (5/8 τρίποντα) και 9 ασίστ. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Τζέντι Όσμαν με 4/7 τρίποντα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ο κορυφαίος των Σέρβων με 22 πόντους (2/5 τρίποντα), ο οποίος κατέβασε και 9 ριμπάουντ αγγίζοντας το νταμπλ-νταμπλ, έχοντας μοιράσει και 4 τελικές πάσες.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πετράιτις, Λίζκα, Ρόσο

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 23 (5/8 τρίποντα, 9 ασίστ), Χαζέρ 3, Όσμαν 16 (4/7 τρίποντα), Κορκμάζ 8 (2/2 τρίποντα), Σενγκούν 26 (4/7 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Οσμάνι 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπόνα 2, Σιπάχι 5 (1/1 τρίποντο)

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 11 (3 ριμπάουντ), Ν. Γιόβιτς 10 (2/3 τρίποντα), Μαρίνκοβιτς 8 (1/1 τρίποντο), Ντόμπριτς 2, Γιόκιτς 22 (2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Μίτσιτς 5 (1/2 τρίποντα), Γκούντουριτς 12 (2/2 τρίποντα), Σ. Γιόβιτς 10 (2/4 τρίποντα), Αβράμοβιτς 5, Μιλουτίνοβ 5 (4 ριμπάουντ)