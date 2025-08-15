Άδεια η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο – Εικόνες απόλυτης ηρεμίας στην πρωτεύουσα

Με ελάχιστη κίνηση στους δρόμους και κλειστά τα περισσότερα καταστήματα, η Αθήνα παρουσιάζει ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου μια εικόνα που ελάχιστα θυμίζει τη συνήθη καθημερινότητά της.

Ήσυχοι δρόμοι, κλειστά καταστήματα και μια πρωτεύουσα που μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο. Η Αθήνα, για ακόμη μια χρονιά, ζει τη δική της παράδοση τον Δεκαπενταύγουστο: να αδειάζει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι λίγοι που κυκλοφορούν σήμερα βλέπουν μια εικόνα ασυνήθιστη για τα δεδομένα της πόλης. Η κίνηση είναι ελάχιστη, οι ήχοι λιγοστοί και η αίσθηση θυμίζει περισσότερο επαρχιακή κωμόπολη παρά μητρόπολη.

Όπως συνηθίζεται κάθε καλοκαίρι, οι περισσότεροι Αθηναίοι έχουν φύγει για διακοπές, άλλοι σε νησιά και παραλίες, άλλοι σε κοντινούς προορισμούς για την ημέρα.

Στους δρόμους κυκλοφορούν κυρίως λεωφορεία, ταξί και ελάχιστα ιδιωτικά οχήματα, ενώ οι πλατείες και οι πεζόδρομοι παραμένουν σχεδόν έρημοι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία των κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 15/08, 22 αναχωρήσεις πλοίων με συνολικά 15.761 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας, 11 απόπλοι με 4.032 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου επτά αναχωρήσεις πλοίων δρομολόγια με 1.700 επιβάτες.

Χθες παραμονή του 15Αυγουστου η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 27 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 49 απόπλοι πλοίων συμβατικών και ταχύπλοων με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο 9 πλοία με 3.038 επιβάτες.

Δέκα εικόνες από την άδεια Αθήνα που δεν θυμίζει σε τίποτα την καθημερινότητά της.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI