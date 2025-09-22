Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες και τη σκότωσα”

Τις συνθήκες υπό τις οποίες σκότωσε την αδερφή του στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε ο 50χρονος. Είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα με τη σύζυγό του σε τεταμένο κλίμα.

Σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής ισχυρίζεται ο 50χρονος πως σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, την οποία έπνιξε με σακούλα, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κατά την προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι «θόλωσε», όταν η αδελφή του, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του έκανε δύο παρατηρήσεις σε έντονο ύφος: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να τη μεταφέρει στο σπίτι της όπου συνέβη το έγκλημα.

Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος – όπως ομολόγησε – έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την ‘Αμεση Δράση για το έγκλημα, ζητώντας τους να καλέσουν και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.

Το σημείωμα του 50χρονου που έπνιξε την αδελφή του

Οι γείτονες που γνώριζαν τα δύο αδέρφια δεν μπορούν να πιστέψουν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ο 50χρονος, καθώς νοιαζόταν για την αδελφή του και τη φρόντιζε διαρκώς, αφού έμενε μόνη της.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες, ο δράστης φέρεται να είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από τη δολοφονία, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.