Διακοπές ρεύματος σε 19 δήμους της Αττικής σήμερα (14/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (14/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (14/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 107 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 68 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 43 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 65 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΓΓΟΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ.

Ζυγά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΚΡΑΤΕΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΚΡΗΤΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ – ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΚΙΝΗ Ι. & ΔΑΒΑΡΗ Κ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΒΥΡΩΝΑ

Ζυγά οδός:ΑΡΥΒΒΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: Δ. ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 159 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΑΣ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΘΥΜΑΡΙ – ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ – ΙΒΙΣΚΟΥ – ΡΟΔΩΝ – ΑΚΑΚΙΩΝ – ΥΑΚΙΝΘΟΥ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – Π.ΜΕΛΑ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΘΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΕΒΡΟΥ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΙΘΑΚΗΣ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΡΓΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΛΕΣΣΑ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ.

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΝΕΦΕΛΗΣ – ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ – ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ