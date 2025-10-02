Διακοπές ρεύματος σε 21 δήμους της Αττικής σήμερα (2/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (2/10). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (2/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Διακοπές ρεύματος: Αναλυτικά οι Δήμοι

ΙΛΙΟΥ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΕΛΑΙΩΝ – ΔΑΝΑΩΝ – ΣΥΡΑΚΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από 06:30 πμ. – 05:30 μμ.

ΑΛΑΜΑΝΑΣ – ΠΑΤΡΩΝ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΓΟΡΤΥΝΕΙΑΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ – ΕΛΠΙΔΟΣ – ΣΥΡΟΥ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – ΟΛΥΠΙΑΣ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΛΕΒΙΔΙΟΥ – ΒΥΤΙΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ – ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – ΤΡΩΩΝ – ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από 08:00 πμ – 04:00 μμ.

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΑΛΗΝΗΣ – ΒΡΑΣΙΔΑ – ΧΡΥΣ.ΒΕΛΛΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ – Λ.ΘΡΑΚΟ/ΝΩΝ – ΘΩΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ – ΓΟΥΝΑΡΗ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ από 06:30 πμ. – 04:30 μμ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός: ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ από κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ ΝΟ 11 – 13 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΘΕΜΙΔΟΣ από κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 36 – 38 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 41 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 82 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 78 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 68 – 66 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 128 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΚΚΑ, ΣΑΜΗΣ, ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΟΘΩΩΝ από 08:00 πμ – 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΡΚΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός :ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 159 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμΜονά/Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΝΕΩΡΕΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΖΕΑΣ έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός: ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – ΕΡΜΟΥ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ – ΑΓ.Ι.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ – ΛΕΣΒΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΑΘΕΡΑ – ΑΝΘΕΩΝ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΑΡΤΑΣ – ΘΗΡΑΣ – ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ – ΑΓ.ΕΛΕΝΗΣ – ΧΙΟΥ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΕΡΣΕΩΣ – ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ – ΗΡΑΣ – ΜΕΤΑΞΑ – ΗΒΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΗΧΟΥΣ – ΕΚΑΒΗΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΟΣ – 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΗΦΑΙΣΤΟΥ – ΕΣΠΕΡΟΥ – ΠΕΛΟΠΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 08:00 πμ – 12:00 μμ.

ΛΟΥΤΣΑ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΜΕΣΣΑΡΑ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ – ΘΡΑΚΗΣ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ 08:00 πμ – 04:00 μμ.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΕΡΜΟΥ – ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ – ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ – ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από 08:00 πμ – 04:00 μμ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΒΟΥΤΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 08:00 πμ – 04:00 μμ.

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ από 10 πμ. – 12 μμ.

Ν. ΙΟΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΑΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΗΣ από 10:00 πμ – 04:00 μμ.

ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜ.ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΚΟΤΖΙΑ ΝΟ 11 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ από 02:00 μμ – 04:00 μμ.

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ από 12:00 μμ. έως 02:00 μμ.

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: 8Η ΠΑΡ. ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: 7Η ΠΑΡ. ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: 11Η ΠΑΡ. ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ – ΔΗΛΟΥ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ – ΠΙΝΔΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ – ΙΤΕΑΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. – ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ – ΜΙΧΑ Α. – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 12:00 μμ – 04:00 μμ.

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ