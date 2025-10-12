Διακοπές ρεύματος σε 5 δήμους της Αττικής σήμερα (12/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (12/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (12/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΓ.ΣΩΤΗΡΟΣ – ΘΩΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΙΑΠΕΤΟΥ (6:30-16:30)

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ . ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο:

ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά

οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο:

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο:

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά

οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο:

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο:

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών Γυμνασίου, Τρωάδος και Χρυσουπόλεως

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο:

ΠΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο:

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο:

ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ έως κάθετο:

ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο:

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά

:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο:

ΦΥΛΑΣΣΙΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΜΠΕΣ Α+Β ΟΔΟΣ Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ