Δύο θάνατοι λουόμενων σε Παλαιό Φάληρο και Χαλκιδική

Νεκρή εντοπίστηκε μια 70χρονη λουόμενη σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου, καθώς και ένας 86χρονος στη θάλασσα Γυαλάκι-Πυργαδάκια στη Χαλκιδική.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/08) στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών.

Η άτυχη λουόμενη ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Θάνατος 86χρονου λουόμενου στη Χαλκιδική

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε και ένας 86χρονος ημεδαπός, χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γυαλάκι – Πυργαδάκια, στη Χαλκιδική.

Ο 86χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.