Επιστρέφουν μαζικά οι εκδρομείς του Αυγούστου

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου την τελευταία ημέρα του μήνα.

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η επιστροφή των εκδρομέων του μήνα κορυφώνεται.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μόνο για σήμερα, Κυριακή, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τις αρχές του λιμανιού, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών στον Πειραιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους οδικούς άξονες που οδηγούν σε αυτό.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην κανονικότητα, με εικόνες στο λιμάνι να δείχνουν πλήθη ταξιδιωτών να αποβιβάζονται με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, επιβιβάζονται στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.