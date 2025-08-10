ΕΤΕ ΔΕΗ: Άδικη και ακατανόητη η στοχοποίηση εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

H ανακοίνωση της Ένωσης Τεχνικών ομίλου ΔΕΗ για τη σύλληψη δύο εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα.

Ακατανόητη και άδικη χαρακτηρίζει η Ένωση Τεχνικών ομίλου ΔΕΗ τη σύλληψη δύο εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ την στιγμή που πήγαν να κάνουν επιθεώρηση της κατάστασης του Δικτύου στο σημείο της φωτιάς στην Κερατέα.

Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με άμεση παρέμβαση της Ένωσης και της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ και προσθέτει ότι στοχοποιήθηκαν αδίκως από κρατικούς λειτουργούς, χωρίς ακόμα να υπάρχει πόρισμα, έκθεση ή αναφορά από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.

Η ΕΤΕ ΔΕΗ αναφέρει ακόμη:

“Εύλογες απορίες προκαλεί η σκοπιμότητα ή προχειρότητα στοχοποίησης των συναδέλφων μας, οι οποίοι παρευρίσκονταν στον χώρο προκειμένου να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της πυρόπληκτης περιοχής επιτελώντας το υπηρεσιακό τους καθήκον. Μάλιστα ένας εκ των δύο δεν ανήκει στην συγκεκριμένη περιοχή που έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση και συντήρηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ώρα που δεκάδες τεχνίτες με αυταπάρνηση δίνουν την δική τους σκληρή μάχη για την αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή της Κερατέας από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο Δίκτυο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς και αμφίβολες προσαγωγές συναδέλφων, που μόνο θλίψη και οργή προκαλούν, στερώντας τους από το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για την αποκατάσταση της κρίσης και η οποία δημιουργεί κίνδυνο, για εγκαταστάσεις, πολίτες και το προσωπικό πολιτικής προστασίας.

Οφείλουμε να θυμίσουμε για πολλοστή φορά ότι σε κάθε φυσική καταστροφή (πυρκαγιά, πλημμύρες, σεισμοί) οι συνάδελφοι σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ δίνουν με ηρωισμό τον δικό τους αγώνα να παραμείνουν όρθια τα Δίκτυα και να περιορισθούν στο ελάχιστο, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. ‘Αλλωστε για όσους επιδεικτικά ξεχνούν, η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία του τεχνικού προσωπικού είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση τόσο σοβαρών προβλημάτων που προκαλούνται στην ηλεκτροδότηση από πυρκαγιές. Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ καλεί την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όταν συμβαίνουν τόσο μεγάλες καταστροφές να μην προτρέχουν και να μην στοχοποιούν βιαστικά και χωρίς τα αντίστοιχα πορίσματα τους εργαζόμενους που δεν ευθύνονται για την δημιουργία του προβλήματος αλλά αντιθέτως σπεύδουν να το αποκαταστήσουν. Πρωτίστως όμως η Πολιτεία οφείλει πριν αποδώσει ευθύνες να τηρήσει όλες εκείνες τις νόμιμες διαδικασίες που θα αναδείξουν τα πραγματικά αίτια της πυρκαγιάς και να μην επηρεαστεί από φωνές που προσπαθούν σε κάθε ανάλογη καταστροφή να ανακαλύπτουν αποδιοπομπαίους τράγους.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ είναι δίπλα στους δύο συναδέλφους που άδικα στοχοποιήθηκαν και ταλαιπωρήθηκαν και οι οποίοι μαζί με εκατοντάδες άλλους τεχνίτες δίνουν την μάχη καθημερινά, στην πρώτη γραμμή κάτω από αντίξοες συνθήκες και μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα για την αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά. Επίσης, εκφράζουμε την οδύνη μας για τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου συμπολίτη μας και συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται στις φλόγες. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε πως οι απλοί εργαζόμενοι είναι εκτελεστικά όργανα οδηγιών και με τον επαγγελματισμό τους προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες εργασίας τους. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, συμπάσχουμε μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες και συμβάλλουμε για την καλυτέρευση των συνθηκών με δράσεις και παρεμβάσεις την ώρα που ίσως χάνονται και δικές μας περιουσίες”.