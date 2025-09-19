Φυλακές Άμφισσας: Εκπέμπουν εκ νέου SOS για υπερπληθυσμό και συνθήκες κράτησης

Οι φυλακές Άμφισσας εκπέμπουν ξανά σήμα κινδύνου για λόγους υπερπληρότητας. Οι κρατούμενοι αυξήθηκαν σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 που το κατάστημα είχε ήδη ζητήσει την παύση των φυλακίσεων.

Με πληρότητα που πλέον αγγίζει το 171%, το Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας, ζητά εκ νέου να σταματήσουν οι φυλακίσεις κρατούμενων, με αίτημα που αποστέλλει στις Εισαγγελίες της χώρας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Η χωρητικότητα των φυλακών Άμφισσας ανέρχεται σε 90 άτομα τα οποία διαβιούν σε 5 θαλάμους. Σήμερα κρατούνται 154 άτομα, όπως αναγράφεται στο υπηρεσιακό έγγραφο που είναι στη διάθεση του NEWS 24/7.

Επιπλέον, 8 άτομα που ανήκουν στο κατάστημα έχουν μεταχθεί για δικονομικούς και ιατρικούς λόγους σε άλλα Καταστήματα ή Αστυνομικά Τμήματα.

“Παρακαλούμε πολύ, και δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία και η υγιεινή των κρατουμένων, αλλά και για να τηρηθούν οι κανόνες αξιοπρεπούς διαβίωσης, στον βαθμό που είναι εφικτό, και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να μη φυλακίζετε στο Κατάστημά μας κρατούμενους” σημειώνεται στο κατεπείγον αίτημα της 18ης Σεπτεμβρίου και τονίζεται πως για οποιοδήποτε παραγγελία φυλάκισης ατόμου θα πρέπει να προηγηθεί απαραιτήτως τηλεφωνική επικοινωνία.

Με τον αριθμό των κρατουμένων να έχει ανοδική πορεία, οι φυλακές Άμφισσας ζήτησαν δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες, τη διακοπή μεταγωγών, καθώς το προηγούμενο SOS για πληρότητα 155% φαίνεται να έπεσε στο κενό. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ, την 1η Ιουλίου 2025, το ίδιο κατάστημα κράτησης είχε αποστείλει κατεπείγον αίτημα στους ίδιους παραλήπτες (Εισαγγελίες, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής) ζητώντας να σταματήσουν οι φυλακίσεις νέων κρατουμένων, λόγω συνθηκών ασφυκτικής υπερπληρότητας.

Συγκεκριμένα, το υπηρεσιακό έγγραφο που είχε αποσταλεί τον Ιούλιο ανέφερε 140 κρατούμενους, αριθμός που σήμερα έχει αυξηθεί σε 154. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής καταγράφει το εμβαδόν του Σωφρονιστικού Καταστήματος Άμφισσας στα 428 τετραγωνικά μέτρα -περίπου όσο τέσσερα ευρύχωρα διαμερίσματα- γεγονός που καθιστά προφανές ότι είναι αδύνατο να συνυπάρξουν αξιοπρεπώς τόσοι άνθρωποι σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο.

Οι συνθήκες κράτησης σε καθεστώς υπερπληρότητας συνιστούν απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση και παραβιάζουν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις συνθήκες διαβίωσης κρατουμένων. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ του NEWS 24/7 για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές Τρικάλων, η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής ρωτήθηκε πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο η σημερινή κατάσταση του σωφρωνιστικού συτήματος να παραβιάζει εκ νέου το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο απαγορεύει την εξευτελιστική μεταχείριση.

Απάντησε πως βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε ζητήματα που αφορούν προσφυγές κρατουμένων στο ΕΔΔΑ και πως έχουν δοθεί κατευθυντήριες οδηγίες προς τους δικαστικούς λειτουργούς για την εφαρμογή αυτής της νομολογίας, ενώ στους διευθυντές των φυλακών έχει ζητηθεί να τεκμηριώνουν αναλυτικά τις συνθήκες κράτησης, ώστε να υποστηρίζονται οι θέσεις του Δημοσίου σε σχετικές προσφυγές.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η υπερπληρότητα έχει γίνει ο κανόνας στα περισσότερα καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα. Η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, απάντησε σχετικά ότι “η βελτίωση των συνθηκών κράτησης και ασφάλειας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, καθώς και η επανένταξη των κρατούμενων στην κοινωνία αποτελούν βασικές προτεραιότητές” της και πως σκοπεύει να λύσει το πρόβλημα με τη δημιουργία 8 νέων φυλακών που θα αυξήσουν τη συνολική χωρητικότητα κρατουμένων. “Το νέο κατασκευαστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2025 – 2030 προβλέπει την κατασκευή 8 νέων Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με στόχο τη δημιουργία 6.800 νέων θέσεων κράτησης”.

Δεν είχε δοθεί απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στο ερώτημα αναφορικά με τις επιπτώσεις της υπερπληρότητας για τους κρατούμενους, τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τη γενικότερη ασφάλεια των φυλακών.

Η Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Έλενα Ακρίτα κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, προσκομίζοντας τα δύο ρεπορτάζ του NEWS 24/7 που αναδεικνύουν την ασφυκτική κατάσταση υπερπληρότητας στις φυλακές Άμφισσας και Τρικάλων. “Η εικόνα που περιγράφεται στα ρεπορτάζ συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέτοντας για μία ακόμα φορά την Ελλάδα διεθνώς, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την υποτροπή και υπονομεύουν κάθε έννοια σωφρονισμού” είπε η ίδια, ζητώντας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να πάρει άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει.