Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα – Νεκρός ένας 60χρονος

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον 60χρονο από το φλεγόμενο σπίτι, αλλά ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Ένα σπίτι στα Λαβδεϊκα του Δήμου Ήλιδας της Αμαλιάδα πήρε φωτιά το πρωί του Σαββάτου (13/9), με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 60χρονου άνδρα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 08:00 και, παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν από το φλεγόμενο σπίτι, αλλά ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας, γεγονός που ενδεχομένως να είχε επιβαρύνει την κατάσταση του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.