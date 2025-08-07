Φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης – Επιχειρούν 4 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στον Δήμο Ιάσμου Ροδόπης. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελίταινα κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για δύο εστίες που δημιουργήθηκαν από κεραυνούς, με τη μία εξ αυτών να έχει οριοθετηθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης για τη δεύτερη εστία φωτιάς, η οποία δεν φαίνεται ότι προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 21 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.