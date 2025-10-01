Η νέα ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ για το νερό στα νότια προάστια

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της επιβεβαιώνουν την ποιότητα του νερού και ότι ουδέποτε υπήρξε ζήτημα για την κατανάλωσή του.

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η ΕΥΔΑΠ μετά τις αναφορές που κυκλοφόρησαν για την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων της Αττικής.

Σε νέα ανακοίνωσή της, η εταιρεία τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού. Όπως σημειώνει, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της δεν έδειξαν καμία απόκλιση από τις προδιαγραφές.

Υπενθυμίζεται πως αρκετοί κάτοικοι στα Νότια Προάστια ανέφεραν προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι το νερό είχε έντονη γεύση και οσμή χλωρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές».