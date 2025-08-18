Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά των Φαλασάρνων

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση 280 χλμ. Ν των Αθηνών, ανοιχτά των Φαλασάρνων στα Χανιά της Κρήτης.

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατεγράφη σήμερα Δευτέρα (18/08) στις 15:11 στα Χανιά, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 280 χλμ. Ν των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. ΔΝΔ των Φαλασάρνων.