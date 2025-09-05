Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 17 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι υπόλοιποι 17 κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στη “Μαφία της Κρήτης”.

Ενώπιων του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι υπόλοιποι 17 συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση των Χανίων, γνωστή πλέον ως “Μαφία της Κρήτης”.

Οι υπόλοιποι 16 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, βρίσκονται σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το πρωί της Πέμπτης (4/9) μετέβησαν στον εισαγγελέα 17 εκ των συλληφθέντων. Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί σήμερα, μαζί με τους υπόλοιπους 17.

Υπενθυμίζεται πως ένας ακόμη άνδρας αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Πρόκειται για τον εμπλεκόμενο αστυνομικό, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.