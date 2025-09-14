March to Gaza Greece: Το “Οξυγόνο” σαλπάρει σήμερα από τη Σύρο για τη Γάζα

Φορτωμένο με αλληλεγγύη θα ξεκινήσει το ταξίδι του για τη Γάζα το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο” σήμερα από το λιμάνι της Σύρου. Η ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.

Σήμερα, Κυριακή (14/09), σαλπάρει το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο” μέλος της παγκόσμιας αποστολής Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media χθες η ελληνική αποστολή και ο λογαριασμός March to Gaza Greece.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, σήμερα το απόγευμα το πλοίο θα αποπλεύσει από το λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο, “με σκοπό να αμφισβητήσει τον παράνομο αποκλεισμό και να σταθεί στο πλευρό ενός λαού που βιώνει και αντιστέκεται στη γενοκτονία”.

“Αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 & 14 Σεπτεμβρίου, πλοία αναχωρούν από την Τυνησία και την Ιταλία. Αύριο έρχεται η σειρά της Ελλάδας. Το καράβι από τη Σύρο θα σαλπάρει για να συναντήσει τα υπόλοιπα εντός των επόμενων ημερών και μετά τον απόπλου θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της ελληνικής αποστολής μέσω στίγματος gps” επισημαίνεται.

Ο απόπλους του “Οξυγόνου” αναμένεται στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής ενώ νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης – αποχαιρετισμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του March to Gaza_Greece:

“Ολα τα μάτια στραμμένα στη Γάζα!

Αύριο, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 17.00, η Σύρος θα γίνει το σημείο εκκίνησης της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Από το λιμάνι της Ερμούπολης, το Οξυγόνο θα αποπλεύσει για να ενωθεί με τον διεθνή στόλο που κατευθύνεται στη Γάζα, με σκοπό να αμφισβητήσει τον παράνομο αποκλεισμό και να σταθεί στο πλευρό ενός λαού που βιώνει και αντιστέκεται στη γενοκτονία.