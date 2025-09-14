March to Gaza Greece: Το “Οξυγόνο” σαλπάρει σήμερα από τη Σύρο για τη Γάζα

March to Gaza Greece: Το “Οξυγόνο” σαλπάρει σήμερα από τη Σύρο για τη ΓάζαΔιαβάζεται σε 3'
Φορτωμένο με αλληλεγγύη θα ξεκινήσει το ταξίδι του για τη Γάζα το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο” σήμερα από το λιμάνι της Σύρου. Η ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.
- 14 Σεπτεμβρίου 2025 14:26
Σήμερα, Κυριακή (14/09), σαλπάρει το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο” μέλος της παγκόσμιας αποστολής Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media χθες η ελληνική αποστολή και ο λογαριασμός March to Gaza Greece.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, σήμερα το απόγευμα το πλοίο θα αποπλεύσει από το λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο, “με σκοπό να αμφισβητήσει τον παράνομο αποκλεισμό και να σταθεί στο πλευρό ενός λαού που βιώνει και αντιστέκεται στη γενοκτονία”.
“Αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 & 14 Σεπτεμβρίου, πλοία αναχωρούν από την Τυνησία και την Ιταλία. Αύριο έρχεται η σειρά της Ελλάδας. Το καράβι από τη Σύρο θα σαλπάρει για να συναντήσει τα υπόλοιπα εντός των επόμενων ημερών και μετά τον απόπλου θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της ελληνικής αποστολής μέσω στίγματος gps” επισημαίνεται.
Ο απόπλους του “Οξυγόνου” αναμένεται στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής ενώ νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης – αποχαιρετισμού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του March to Gaza_Greece:
“Ολα τα μάτια στραμμένα στη Γάζα!
Αύριο, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 17.00, η Σύρος θα γίνει το σημείο εκκίνησης της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Από το λιμάνι της Ερμούπολης, το Οξυγόνο θα αποπλεύσει για να ενωθεί με τον διεθνή στόλο που κατευθύνεται στη Γάζα, με σκοπό να αμφισβητήσει τον παράνομο αποκλεισμό και να σταθεί στο πλευρό ενός λαού που βιώνει και αντιστέκεται στη γενοκτονία.
- Η καθυστέρηση που μεσολάβησε οφείλεται όχι μόνο στα εύλογα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν σε έναν τόσο μεγάλο στόλο, που στήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο λόγω της επείγουσας κατάστασης στη Γάζα, αλλά και δύο ανοιχτές επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων στην Τυνησία που έδειξαν πόσο ενοχλεί το εγχείρημα τις δυνάμεις της κατοχής και τους συμμάχους της.
- Αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 & 14 Σεπτεμβρίου, πλοία αναχωρούν από την Τυνησία και την Ιταλία. Αύριο έρχεται η σειρά της Ελλάδας. Το καράβι από τη Σύρο θα σαλπάρει για να συναντήσει τα υπόλοιπα εντός των επόμενων ημερών και μετά τον απόπλου θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της ελληνικής αποστολής μέσω στίγματος gps.
- Η επιλογή μας να δέσουμε στη Σύρο εώς τώρα δεν ήταν τυχαία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον λαό της για το πραγματικό ενδιαφέρον για την Παλαιστίνη και για την αποστολή μας, για τον τρόπο και τη θερμότητα με την οποία αγκαλιάζουν την υπόθεση της αλληλεγγύης. Η κοινωνία μίλησε: δεν θέλουμε τα λιμάνια μας να γίνονται κέντρα μεταφοράς όπλων και καταφύγια εγκληματιών πολέμου· θέλουμε να γίνουν φάροι αλληλεγγύης. Αυτό το καράβι δεν μεταφέρει εμπορεύματα, αλλά ελπίδα, αντίσταση και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα.
- Καλούμε για μία ακόμη φορά: τους ψαράδες, τους ιστιοπλόους, όλους τους ανθρώπους της θάλασσας να βρεθούν αύριο με κάθε πλεούμενο στην Σύρο, για να συνοδεύσουν το ελληνικό καράβι στα πρώτα του μίλια. Να το προστατεύσουμε συλλογικά από κάθε εμπόδιο, να το αποχαιρετήσουμε όπως του αξίζει: με κύματα αλληλεγγύης.
- Από τη Σύρο στη Γάζα, από την Ελλάδα στην Παλαιστίνη: σαλπάρουμε για να σπάσει ο αποκλεισμός, να σταματήσει η γενοκτονία, να ακουστεί ξανά δυνατά η φωνή ενός λαού που αγωνίζεται για ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία”.