Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξηγεί στο NEWS 24/7 γιατί αυτό που έγινε με τον Ρούπο μάς αφορά όλους

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στο NEWS 24/7 μετά το περιστατικό με τον Πάρι Ρούπο, εξηγώντας πως αυτό που συνέβη είναι μόνο η αρχή.

Την Πέμπτη η Ελλάδα έζησε τη δική της “Τσάρλι Κερκ στιγμή“, με την απόλυση του stand up comedian, Πάρι Ρούπου, έπειτα από αιτήματα ακροδεξιών που “θίχτηκαν” από ένα αστείο του.

Είχε ως αντικείμενο την ελληνική σημαία.

Παρεμπιπτόντως, στην ίδια εμφάνιση που σατίρισε την ελληνική σημαία, αναφέρθηκε και στην δολοφονία του Κερκ, λέγοντας «νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».

Τυχαίο;

Από ό,τι φαίνεται όχι.

Μόλις πριν μια εβδομάδα στις ΗΠΑ το ACB έθεσε σε αναστολή το late night show του κωμικού Τζίμι Κίμελ, επειδή είπε κάτι που δεν άρεσε στους Ρεπουμπλικάνους ακόλουθους του δολοφονηθέντος Κερκ.

Η απομάκρυνση (που ανακλήθηκε, καθώς το κανάλι δεν είχε λάβει υπ’ όψιν στην απόφαση του νομικές επιπλοκές) ανήκε στο ευρύτερο πλαίσιο της οδηγίας που έχει δώσει η κυβέρνηση Τραμπ να αποκαλύπτονται όσοι εκφράζονται «άκαρδα» για τον Κερκ, στον πραγματικό ή τον ψηφιακό κόσμο και να απολύονται από τις εργασίες τους.

Κοινώς, να τιμωρείται η ελευθερία του λόγου, με την καταδίωξη όσων κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος τους.

Το πολωτικό “ναι, αλλά”

Όπως είπε ο Ρούπος στο NEWS 24/7, υπήρχαν κύκλοι που προέτρεπαν κόσμο να στέλνει στην Pizza Fun μηνύματα που να ζητούν την απόλυση του. Παράλληλα, ακροδεξιοί ανάρτησαν βίντεο στο YouTube για να ξεκαθαρίσουν τη δυσαρέσκεια τους, με αυτό του Κωνσταντίνου Μπογδάνου να είναι το τελειωτικό χτύπημα, όπως εξήγησε ο κωμικός.

Δεν θα σταθούμε στην “πλημμύρα” της Pizza Fun, με τα δελτία Τύπου που εξέδωσε μετά την απόλυση (το «αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα» είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα του πανικού που πρέπει να επικράτησε).

Ούτε τα όρια της σάτιρας, μηδέ τα -πολωτικά- επιχειρήματα του τύπου “ναι, αλλά αν ένας φασίστας έλεγε κάτι αντίστοιχο, ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις;” που είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA.

Θα δώσουμε τον λόγο στον Αλέξανδρο Τσουβέλα, με τον οποίον επικοινώνησε το NEWS 24/7, λίγο μετά την ακόλουθη ανάρτηση.

Ο Τσουβέλας θύμισε πως οι stand up comedians «δεν έχουμε νομικά τμήματα, ούτε άτομα με crisis management, ούτε έξτρα creators, μήτε μηχανισμούς απορρόφησης δύσκολης κατάστασης.

Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι τρώμε το σκτ, μόνοι διαχεριζόμαστε μιντιακές πιέσεις».

Όπως μας είπε «είχα την εμπειρία μου με το ιερατείο (σ.σ. παπάς του είχε υποβάλει μήνυση κι εκείνος έχει κινηθεί νομικά)!».

Αναρωτήθηκε επίσης, «πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος να κάνει κάτι με την καρδιά του και πόσο αποθαρρύνεται κάποιος που θέλει να μιλήσει στο μέλλον;» και μετά, αναφέρθηκε σε όσους έχουμε εργοδότη -με τη λογική που απολύθηκε ο Ρούπος- μπορεί να απολύσει κι εμάς, αν μάθει πως, εκτός εργασίας, είπαμε κάτι που δεν του αρέσει.

Ο, άκρως επιτυχημένος, κωμικός που έχει μετρήσει πολλά χιλιόμετρα στο χώρο και όπως λέει «μιλάω όλη μέρα», άρα όλη μέρα φλερτάρει με δυνητικό cancel, εξηγεί στο NEWS 24/7 ότι «δεν στέκομαι στην σάτιρα και τα ιδεολογικά κομμάτια.

Στέκομαι στην ταχύτητα που ένας επαγγελματίας άνθρωπος μπορεί να χάσει κάτι που έχει φτιάξει. Στο πόσο γρήγορα κινούνται οι μηχανισμοί για να γίνει αυτό.

Στέκομαι σε εσένα, που εργάζεσαι σε μια εταιρεία και έχεις μια τάση να κρίνεις όσα δεν σου αρέσουν.

Και ρωτώ: είμαι υπάλληλος του ΣΠΟΡ FM. Aν πω κάτι που δεν αρέσει στον εργοδότη μου, ενώ δεν είμαι στον εργασιακό μου χώρο, μπορεί να με απολύσει;».

Ναι. Είναι κάτι που συμβαίνει από τότε που υπάρχουν social media, όπου γράφουμε, στους προσωπικού μας λογαριασμούς, τις προσωπικές μας απόψεις και όταν κάτι δεν αρέσει “χτυπούν” εμάς, μέσω του μέσου μας.

Είναι, δηλαδή, σαν να εκθέτουμε το μέσο μας -ανεξάρτητα από το αν αυτό συμφωνεί με αυτήν τη λογική ή όχι.

«Ωραία. Και τότε τι είμαστε; Υπάλληλοι σε ένα 8ωρο ή live in; Αυτό είναι που με προβληματίζει.

Άμα “κουβαλάω” όλη την ημέρα τον εργοδότη μου, ας πληρωθώ ολοήμερο.

Με ανησυχεί πως πάμε σε μιμητισμό. Επειδή δηλαδή, το κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ, το κάνουμε κι εδώ. Ό,τι άσχημο κάνουν οι Αμερικανοί, το υιοθετούμε απευθείας».

«Βέβαια, αν η εταιρεία είχε αύξηση κερδών 40%, έπειτα από το αστείο που έκανε, ενδεχομένως να του έδιναν και τη νομική τους ομάδα».

Στην αναφορά των -φαιδρών- υποθετικών αντεπιχειρημάτων -αυτήν την μάστιγα-, ο Τσουβέλας σχολίασε ότι «με το ένα λάθος δεν διορθώνουμε το άλλο. Το λέμε αυτό και για τους διαιτητές.

Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μισούμε. Δεν σου αρέσει ο Τσουβέλας; Πες πως είναι μ… Προσπέρασε τον. Κλείσε την τηλεόραση ή άλλαξε κανάλι».

Και στο τέλος της ημέρας «δεν κινδυνεύει η κοινωνία από ένα αστείο που δεν σου άρεσε».