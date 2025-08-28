Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας καταγγέλλουν κατάργηση του δικαιώματός τους στην απεργία

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο» επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, καταγγέλλοντας ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.) ανακοινώνει, προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού, πως το δικαστήριο, πρωτόδικα, «έκρινε για άλλη μια φορά παράνομη τη συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ένωση αναφέρει, επίσης, ότι η απεργία της 9ης Απριλίου ήταν η μόνη που κρίθηκε νόμιμη από δικαστή. Παράλληλα, η ίδια η δικαστής δέχθηκε ονομαστική επίθεση από μερίδα του τύπου. Συνεπώς, η Ένωση συμπεραίνει πως μπορεί να μιλάει «για ουσιαστική στέρηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία».

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δείχνει «για ακόμα μια φορά» την επιθυμία της να αποκλείει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας από τον σχεδιασμό του συστήματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας.

Όπως επισημαίνει η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Δικαστήριο, πρωτόδικα, έκρινε για άλλη μια φορά παράνομη τη συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε απεργία της ΑΔΕΔΥ. Είναι γεγονός ότι πρωτόδικα, όλες οι αποφάσεις των τελευταίων ετών κρίνουν ως παράνομη τη συμμετοχή της ΕΕΕΚΕ στις απεργίες της ΑΔΕΔΥ, με μια και μοναδική εξαίρεση, κατά την οποία η δικαστής που έκρινε νόμιμη τη συμμετοχή μας στην απεργία της 9ης Απριλίου του τρέχοντος έτους, δέχθηκε ονομαστική επίθεση από μερίδα του Τύπου. Μπορούμε συνεπώς να μιλάμε για ουσιαστική στέρηση του συνταγματικού δικαιώματός μας στην απεργία.

Η ΕΕΕΚΕ θέλει να εκφράσει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο σχετικά με την Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, το οποίο επιφέρει δυσμενείς μεταβολές στο ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο. Έχουμε δυστυχώς κακή εμπειρία από την κατάχρηση του Πειθαρχικού Δικαίου από την διοίκηση της ΥΠΑ, η οποία δεν δίστασε να κινήσει την πειθαρχική διαδικασία εναντίον μέλους του Προεδρείου του ΔΣ της ΕΕΕΚΕ επειδή τόλμησε να αναδείξει την ανεπάρκεια της Διοίκησης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ο οποίος, αντί να διευκολύνει, δυσχεραίνει το έργο των Ελεγκτών.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς εάν με το ισχύον πειθαρχικό πλαίσιο η Διοίκηση της ΥΠΑ χρησιμοποίησε πειθαρχικά μέτρα εναντίον ενός συνδικαλιστικού εκπροσώπου, τί πρόκειται να κάνει με το προτεινόμενο, αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο εναντίον των εργαζομένων; Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον, όπως το αεροπορικό, όπου οι αναφορές των αστοχιών από τους υπαλλήλους είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων.

Η ΕΕΕΚΕ προειδοποιεί τη Διοίκηση της ΥΠΑ, ότι ακόμα και με την εφαρμογή του νέου Πειθαρχικού Νομοσχεδίου δεν θα σταματήσει, με αίσθημα ευθύνης στο επιβατικό κοινό, να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα, προσβλέποντας επιτέλους στην εξυγίανση της ΥΠΑ, με σωστό τρόπο και όχι με μεγαλεπήβολα σχέδια χωρίς κανένα αντίκρισμα.

Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ανακοινώσεις της Διοίκησης για την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός «Ολιστικού Σχεδίου Δράσης (Action Plan)» για τις Παραβάσεις και τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο της ΕΕ στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM), το οποίο μαθαίνουμε ότι περιλαμβάνει 346 σημεία. Το προαναφερθέν Σχέδιο Δράσης, όπως μαθαίνουμε, σχεδιάστηκε σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Δυστυχώς, η Διοίκηση της ΥΠΑ δεν συμπεριέλαβε κανέναν Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ούτε καν συναδέλφους που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι για την παρακολούθηση του εν λόγω σχεδίου συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας με στελέχη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την ΥΠΑ, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά χωρίς κανέναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας στην σύνθεσή της! Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι η Διοίκηση της ΥΠΑ, μετά από ένα σχεδόν μήνα εφαρμογής του είναι, όπως μαθαίνουμε, ήδη πίσω στους στόχους του «Ολιστικού Σχεδίου» που η ίδια έθεσε για τον εαυτό της!

Αναρωτιόμαστε αν είναι τόσο απόρρητο αυτό το σχέδιο, που δεν μπορούν να το μάθουν αυτοί που θα κληθούν να δουλέψουν με τα αποτελέσματά του. Είναι γεγονός ότι ενώ έχουμε ζητήσει να μας κοινοποιηθεί, αυτό δεν έχει συμβεί. Η Διοίκηση της ΥΠΑ δείχνει για ακόμα μια φορά την επιθυμία της να αποκλείει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας από τον σχεδιασμό του συστήματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας, μάλλον γιατί δεν είναι τις αρεσκείας της οι παρατηρήσεις που κάνουμε όσοι έχουμε την γνώση του συστήματος.

Στο μέλλον, όπως φαίνεται, θα επαναλάβουμε πάλι τα πικρά λάθη του παρελθόντος, όπου πίσω από κλειστές πόρτες καταρτίζονται σχέδια από ανθρώπους αναρμόδιους, χωρίς τη συμμετοχή αυτών που εν τέλει θα κληθούν να τα εφαρμόσουν στην πράξη, δηλαδή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Πώς η Διοίκηση έχει καταστρώσει τέτοιο σχέδιο όταν δεν έχει καν ενημερώσει αυτούς που με προσωπικό επαγγελματικό κίνδυνο και ευθύνη θα πρέπει να το φέρουν σε πέρας;

Κατά τα άλλα διαβάζουμε για εκατομμύρια που δίνονται σε καθίσματα αεροδρομίων, την ίδια ώρα που οι συνάδελφοι Ελεγκτές στις επιχειρησιακές μονάδες στην κυριολεξία δεν έχουν πού να κάτσουν. Επανειλημμένα εδώ και πολλούς μήνες έχει ζητηθεί η προμήθεια καθισμάτων για τους επιχειρησιακούς χώρους, αλλά η διοίκηση μόλις πρόσφατα κίνησε τη διαδικασία προμήθειας, μετά από απαίτηση του ίδιου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος διαπίστωσε αυτοπροσώπως το πρόβλημα κατά την επίσκεψή του στην ΥΠΑ

Το καλοκαίρι τελειώνει και η διοίκηση της ΥΠΑ δεν έχει καταφέρει καν να κάνει μια στοιχειώδη απολύμανση/απεντόμωση στους επιχειρησιακούς χώρους. Ίσως γιατί η υγιεινή των επιχειρησιακών χώρων είναι λιγότερο σημαντική από το βάψιμο νέου λογοτύπου στο αεροσκάφος της ΥΠΑ, που προώθησε με μεγάλη σπουδή η Διοίκηση. Προφανώς η παρουσία σε επικείμενη αεροπορική επίδειξη του αεροσκάφους της ΥΠΑ θα φέρει δημοσιεύματα για την προβολή της Διοίκησης, που δεν θα αναφέρουν όμως ότι στους χώρους που γίνεται ο έλεγχος ραντάρ του εν λόγω αεροσκάφους κατά τη μετάβαση στον χώρο της επίδειξης κυκλοφορούν κατσαρίδες. Ίσως, εν τέλει, να πρέπει να ξεκινήσουμε να δημοσιεύουμε εικόνες από τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στους επιχειρησιακούς χώρους και σε τι συνθήκες καλούνται οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας να ανταπεξέλθουν στην ολοένα αυξανόμενη κυκλοφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν έχει καταφέρει καν εδώ και ενάμιση χρόνο να εξοπλίσει με στοιχειώδη φαρμακεία τους επιχειρησιακούς χώρους, παρότι και αυτό επανειλημμένα έχει ζητηθεί.

Πριν μόλις λίγες μέρες εκτεθήκαμε διεθνώς μετά το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που υπήρξε σε ένα τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στις εφεδρικές συχνότητες της προσέγγισης Αθηνών. Η προμήθεια του εξαρτήματος που αστόχησε εκκρεμεί για πάνω από ένα χρόνο, αφού η ΥΠΑ, ενώ γνωρίζει το πρόβλημα, δεν προχώρησε τη διαδικασία απόκτησής του, ώστε να αντικατασταθεί έγκαιρα. Το αποτέλεσμα ήταν στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου να μείνει ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας με ένα μόνο τερματικό ραντάρ από τα τρία που εξυπηρετούν την τερματική περιοχή Αθηνών, αφού και το ραντάρ που βρίσκεται στο Ελληνικό είναι μονίμως εκτός ενεργείας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Η Διοίκηση της ΥΠΑ θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να απολογηθεί στο επιβατικό κοινό για την «ολιστική» αποτυχία. Δεν είναι τυχαίο που η καταγγελία από τις αεροπορικές εταιρείες εντοπίζει την κακοδιαχείριση ως την πηγή των προβλημάτων της αεροναυτιλίας. Ειδικά οι συχνότητες είναι σήμερα στο χειρότερο τους επίπεδο από ποτέ, με πολλές κάθε μέρα να είναι εκτός λειτουργίας και πολλές ακόμη, αν και εντός λειτουργίας, με σοβαρά προβλήματα λήψης , με παράσιτα, παρεμβολές, κακή χωροκάλυψη.

Στο κέντρο εκπομπής που βρίσκεται στα Ακαρνανικά όρη και καλύπτει όλο το δυτικό τμήμα του FIR Αθηνών, οι συχνότητες υπολειτουργούσαν για πάνω από δυο εβδομάδες, δυσχεραίνοντας το έργο των Ελεγκτών, χωρίς να γίνει καμία ενέργεια. Μόνον όταν σταμάτησαν εντελώς να λειτουργούν, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, έγιναν ενέργειες αποκατάστασης από την ΥΠΑ.

Στο δε νοτιοανατολικό τμήμα του FIR Αθηνών υπάρχει έντονο πρόβλημα στην παρακολούθηση των ιχνών των αεροσκαφών, αφού το ραντάρ που βρίσκεται στο βουνό Αττάβυρος της Ρόδου έχει καταστραφεί από δολιοφθορά εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει αντικατασταθεί, ενώ και το ραντάρ της Καρπάθου παρουσιάζει πλέον δυσλειτουργίες.

Την ίδια ώρα στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, πέραν του ότι το σύστημα προειδοποίησης παραβίασης των ελαχίστων διαχωρισμού μεταξύ αεροσκαφών δεν δουλεύει, εδώ και πάρα πολλούς μήνες δεν λειτουργεί και το σύστημα ενόργανης προσέγγισης (ILS) του ανατολικού διαδρόμου. Πόσος καιρός χρειάζεται τελικά για να δοθεί σε λειτουργία αυτό;

Τέλος, ακόμα και στο νέο αεροδρόμιο που ετοιμάζεται στην Κρήτη, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις, τόσο στην προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, όσο και στην εκπαίδευση των συναδέλφων που θα κληθούν, όταν με το καλό τελειώσει η κατασκευή του, να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σε αυξημένη κυκλοφορία με εκπαίδευση τελευταίας στιγμής. Αλήθεια πότε θα δρομολογηθεί η εκπαίδευση των συναδέλφων στην Κρήτη;

Παρόλα αυτά όμως, δημοσιεύονται δελτία τύπου με μεγαλόστομες διακηρύξεις για προμήθειες που στην πραγματικότητα είναι κολλημένες με ευθύνη και της τρέχουσας διοίκησης, άρθρα στον τύπο για φιλόδοξα μελλοντικά σχέδια που φυσικά, όπως προείπαμε, δεν έχει συμμετάσχει κανένας από εμάς που θα κληθούμε να τα εφαρμόσουμε και διάφορα δημοσιεύματα εντυπωσιασμού και προσωπικής προβολής.

Ευελπιστούμε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να λάβει υπόψιν της όσα κατά καιρούς έχουμε επίσημα αναφέρει, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο.