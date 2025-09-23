Παιδιά δύο σχολείων της Αθήνας επισκέφθηκαν τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Tη ζεστή αγκαλιά και το ξεχωριστό δώρο των μαθητών και των μαθητριών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου δέχθηκε την Τρίτη ο Πάνος Ρούτσι.

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησαν την Τρίτη μαθήτριες και μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου της Αθήνας αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου της πόλης.

Τα παιδιά αποφάσισαν να επισκεφθούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος και να του προσφέρουν ένα σχέδιο που φιλοτέχνησαν με τη μορφή του γιου του που χάθηκε τόσο άδικα στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, το σχέδιο παραδόθηκε και τα παιδιά εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον κ. Ρούτσι για τον αγώνα που δίνει. Τον αγκάλιασαν, του έδωσαν θάρρος και του ευχήθηκαν καλή δύναμη.

Ποιος είπε ότι η ελληνική νεολαία δεν διαθέτει ευαισθησίες;