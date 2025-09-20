Ελλάδα Πάτρα

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι τρεις ανήλικοι που έστειλαν στο νοσοκομείο 15χρονο

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις μαθητές που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 15χρονο.

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησαν και πήραν οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης επιτέθηκαν σε 15χρονο στην Πάτρα. Οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Οι τρεις μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του ανήλικου δήλωσε ότι το παιδί, το οποίο εξετάστηκε και από ιατροδικαστή, δεν μπορεί να μιλήσει και επικοινωνεί μόνο με νοήματα.

