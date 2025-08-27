Πειραιάς: 5χρονος βρέθηκε κλειδωμένος σε μπαλκόνι – Αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου η αδελφή του

Το βράδυ της Τρίτης γείτονες κάλεσαν στην ΕΛ.ΑΣ., λέγοντας ότι ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου ήταν αναστατωμένο και έριχνε αντικείμενα.

Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανήλικου σχηματίστηκε σε βάρος μιας 19χρονης, ο 5χρονος αδερφός της οποίας βρέθηκε κλειδωμένος σε μπαλκόνι σπιτιού στον Πειραιά. Η 19χρονη αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

Το βράδυ της Τρίτης (26/8) γείτονες κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ., λέγοντας ότι ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου ήταν αναστατωμένο και έριχνε αντικείμενα.

Άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν το παιδί στο μπαλκόνι.

Γυναίκα αστυνομικός ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου του και αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της οικίας προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του ανηλίκου καθότι η πόρτα της οικίας ήταν κλειδωμένη.