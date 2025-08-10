Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο λιμάνι του Πειραιά

Περαστικός εντόπισε σορό άνδρα να επιπλέει στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10 στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Κυριακής και ειδοποίησε το Λιμενικό.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Πειραιά έπειτα από τον εντοπισμό σορού άνδρα να επιπλέει στο λιμάνι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, περαστικός ενημέρωσε της Αρχές για το περιστατικό στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10 .

Στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση και τα διαδικαστικά.