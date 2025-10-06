Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι

Συνελήφθη ο δράστης της θανατηφόρας παράσυρσης στην Πέτρου Ράλλη, ο οποίος αναζητείτο. Έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο δυστύχημα.

Ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από έρευνα της Τροχαίας, ο 46χρονος Αλβανός δράστης της παράσυρσης, του θανάσιμου τραυματισμού και της εγκατάλειψης ενός 44χρονου άντρα από το Μπαγκλαντές με το πατίνι του, την περασμένη Πέμπτη, στην οδό Πέτρου Ράλλη.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας αφού παρέσυρε το πατίνι με τον άτυχο άντρα, τον παράτησε αβοήθητο στο σημείο και διέφυγε.

Μετά από επισταμένη έρευνα κατάφεραν οι Αρχές να τον ταυτοποιήσουν και τελικά έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καν δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί μερικές ημέρες πριν για παράβαση κράνους.

Ο συλληφθείς που αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.