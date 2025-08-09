Τουρισμός 2.0: Χάος στο λιμάνι του Πειραιά – “Μπαλάκι” οι επιβάτες

Απίστευτη ταλαιπωρία για ακόμη μια ημέρα στο λιμάνι του Πειραιά όπου δεκάδες επιβάτες έμειναν εκτός πλοίου ελλείψει ενημέρωσης για την πραγματοποίηση δρομολογίων.

Το απόλυτο χάος προκάλεσε το απαγορευτικό απόπλου που τέθηκε χθες, Παρασκευή (08/08) σε ισχύ από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, τουλάχιστον μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να μείνουν εγκλωβισμένοι και να βιώσουν πρωτοφανή ταλαιπωρία, η οποία όμως αποδείχθηκε πως δεν θα τελείωνε γρήγορα.

Για την ακρίβεια συνεχίστηκε σήμερα και εξελίχθηκε στο απόλυτο φιάσκο, όταν επιβάτες που ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν χθες, Παρασκευή, αλλά τα δρομολόγιά τους δεν πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, ελπίζοντας ότι θα φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια, είδαν τις… μπουκαπόρτες κλειστές.

Επιβάτες κατήγγειλαν σοβαρά προβλήματα κάνοντας λόγο για μπαλάκι ευθυνών, καθώς δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Όπως περιγράφει στο NEWS 24/7 μία εκ των επιβατών που είχε εισιτήριο για το χθεσινό δρομολόγιο του Blue Star Naxos στις 06:45 με προορισμό τη Δονούσα, όταν έφτασε σήμερα το πρωί ξανά στο λιμάνι, μαζί με δεκάδες άλλους και ήρθε η στιγμή να επιβιβαστεί, το πλήρωμα την ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει!

Σύμφωνα με την καταγγελία, δεκάδες επιβάτες έσπευσαν στα πρακτορεία της Blue Star, περιμένοντας ατελείωτες ώρες για να ενημερωθούν.

“Χθες, μας είπαν να μην αλλάξουμε τα εισιτήριά μας, γιατί με τα ίδια θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε αύριο“, αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως παρότι έγιναν δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις – ένας από τους επιβάτες κάλεσε 91 φορές (!)– κανείς δεν απαντούσε.

Λίγο αργότερα, εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση για τροποποίηση δρομολογίων το Σάββατο (09/08) – και όχι ακύρωση– χωρίς να αναφέρεται πως στο συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν υπήρχε θέση για όλους.

Ωστόσο, το σημερινό δρομολόγιο είχε “κλειδώσει” για τους επιβάτες της σημερινής ημέρας και μόνο λίγοι έλαβαν σχετικό SMS, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ένα παραπληροφορητικό μήνυμα που τους ενημέρωνε ότι δεν χρειάζεται τροποποίηση εισιτηρίων, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία που αφορά το ίδιο δρομολόγιο.

Όταν οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι δεν θα επιβιβαστούν, συγκεντρώθηκαν στον καταπέλτη του πλοίου, εμποδίζοντας την αναχώρηση του πλοίου. Μάλιστα, οι επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ζητούσαν από τους υπαλλήλους να επιτραπεί η επιβίβαση και στους ταξιδιώτες του χθεσινού δρομολογίου, οι οποίοι παρέμεναν εκτός πλοίου.

“Μας απείλησαν ότι θα έρθει το Λιμενικό και θα μας πάνε αυτόφωρο“, καταγγέλλει η επιβάτιδα, σημειώνοντας ότι στο γκισέ δεν υπήρχε κανείς να δώσει απαντήσεις. Το “κερασάκι στην τούρτα”, όπως αναφέρει, μάλιστα ήταν ότι το δρομολόγιο της προηγούμενης ημέρας τελικά πραγματοποιήθηκε στις 16:00, κάτι που, σύμφωνα με όσα της είπαν, σημαίνει ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση.